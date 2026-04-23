જામનગર: મોરકંડા પાટિયા પાસે બેકાબૂ કારે ત્રણ વાહનોને લીધા હડફેટે, કારચાલક ફરાર

આ સમગ્ર ઘટનાના રૂંવાડા ઉભા કરી દે તેવા CCTV ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.

Published : April 23, 2026 at 5:30 PM IST

​જામનગર : હાલના સમયમાં માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યામાં ચિંતાજનક વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે જામનગરના મોરકંડા પાટિયા પાસે એક ભયાનક અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. પુરપાટ ઝડપે જઈ રહેલી એક બેકાબૂ કારે માર્ગ પર ઉભેલા ત્રણ વાહનોને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાના રૂંવાડા ઉભા કરી દે તેવા CCTV ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.

મોરકંડા પાટિયા પાસે અકસ્માત

​જામનગરના મોરકંડા પાટિયા પાસે આવેલી કુદરત હોટલ નજીક આ અકસ્માત સર્જાયો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, એક કાર ચાલકે સ્ટેયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા કાર સીધી રોડની સાઈડમાં ઉભેલા વાહનોમાં ઘુસી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં કારે બે સ્કૂટર અને એક બાઈકને કચડી નાખ્યા હતા. અકસ્માત એટલો ભીષણ હતો કે વાહનોના ભુક્કા બોલી ગયા હતા. હોટલ સંચાલકના પાર્ક કરેલા સ્કૂટરની સાથે ત્યાં રાખવામાં આવેલા શેરડીના રસના મશીનને પણ વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે.

મોરકંડા પાટિયા પાસે બેકાબૂ કારે ત્રણ વાહનોને લીધા હડફેટે (સીસીટીવી)

કાળજા કંપી જાય તેવા CCTV

​CCTV ફૂટેજ જોતા લાગે છે કે આ અકસ્માતમાં કોઈનો જીવ જઈ શક્યો હોત, પરંતુ સદનસીબે જે સમયે કાર ત્રાટકી તે સમયે વાહનો પર કોઈ સવાર નહોતું. હોટલ પાસે હાજર લોકો પણ સમયસૂચકતા વાપરીને ખસી જતાં કોઈ જાનહાની થઈ નથી, જે મોટી રાહતની વાત છે.

કારચાલક ફરાર

અકસ્માત સર્જાયા બાદ સ્થાનિક લોકો એકઠા થાય તે પહેલા જ કારમાં સવાર ચાલક સહિત ત્રણેય વ્યક્તિઓ સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યા હતા. ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક પોલીસને આ અંગે જાણ કરવામાં આવતા, પોલીસે CCTV ફૂટેજના આધારે ફરાર થયેલા શખ્સોની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

આ ઘટના ફરી એકવાર બેફામ ડ્રાઈવિંગ સામે લાલબત્તી સમાન છે. જાહેર માર્ગો પર ગતિ મર્યાદાનું પાલન ન કરવું નિર્દોષ લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકી શકે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. UPના મિર્ઝાપુરમાં ભયાનક અકસ્માત: બે ટ્રક વચ્ચે ફસાઈ બે કારમાં લાગી આગ, 9 જીવતા ભડથું થયા, 11નાં મોત
  2. કપરાડાના વીરક્ષેત્રમાં પીકઅપને અકસ્માત નડતા 6 લોકોના કરુણ મોત, 8 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ

