જામનગર પંથકમાં વાતાવરણમાં અચાનક પલટો, ભારે પવન સાથે વરસાદ થતા ખેડૂતો ચિંતામાં
Published : March 19, 2026 at 5:28 PM IST
જામનગર : શહેર અને ગ્રામ્ય પંથકમાં આજે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો હતો. બપોર બાદ આકાશમાં કાળાડિબાંગ વાદળોના ઘેરાવા વચ્ચે મિની વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે ખાબકેલા વરસાદને કારણે સમગ્ર પંથકમાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.
શહેર અને જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જોરદાર પવન ફૂંકાયો હતો. ધૂળની ડમરીઓ અને ફૂંકાતા પવનને કારણે રસ્તા પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો હતો. ભારે પવન બાદ મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી. જામનગર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં જોરદાર વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા, જેના કારણે રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા હતા.
અચાનક આવેલા આ વરસાદી માહોલને લીધે ગરમી અને બફારાથી ત્રસ્ત લોકોને મોટી રાહત મળી છે અને સમગ્ર વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. અચાનક આવેલા આ કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિને કારણે ખેતીના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેના કારણે ગ્રામ્ય પંથકના ખેડૂતોમાં ચિંતાની લહેર જોવા મળી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, કચ્છ અને દીવમાં થોડાક સ્થળોએ વીજળી અને 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે હળવાથી મધ્યમ મેઘગર્જના સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
