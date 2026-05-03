જામનગર: જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના હોદ્દેદારો માટે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરુ, નિરીક્ષકોએ દાવેદારોને સાંભળ્યા
ત્રણ નિરીક્ષકો દ્વારા સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત કરી તેમના મંતવ્યો જાણવામાં આવી રહ્યા છે.
Published : May 3, 2026 at 6:38 PM IST
જામનગર : ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે. જામનગર ખાતે આજે ભાજપ દ્વારા જિલ્લા પંચાયત અને પાંચ તાલુકા પંચાયતો માટે ઉમેદવારોની પસંદગી અર્થે 'સેન્સ' લેવાની પ્રક્રિયાનો વિધિવત પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. પક્ષના કાર્યકરો અને દાવેદારોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
નિરીક્ષકોની ઉપસ્થિતિમાં સેન્સ પ્રક્રિયા
ચૂંટણી માટે સક્ષમ અને લોકપ્રિય ઉમેદવારોની પસંદગી કરવા માટે પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા નિમણૂક કરાયેલા ત્રણ ખાસ નિરીક્ષકો જામનગર આવી પહોંચ્યા છે. જેમાં નિલેશભાઈ શાહ, સુરેશભાઈ પટેલ અને અરુણાબેન ચૌધરીનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય નિરીક્ષકો દ્વારા સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકરો સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત કરી તેમના મંતવ્યો જાણવામાં આવી રહ્યા છે.
આ વખતની સેન્સ પ્રક્રિયામાં એક મહત્વની બાબત એ સામે આવી છે કે, જિલ્લા પંચાયત માટેના દાવેદાર તરીકે 'સ્ત્રી સામાન્ય' અનામત લાગુ કરવામાં આવી છે. આ ફેરફારને કારણે મહિલા ઉમેદવારોમાં ખાસો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને મોટી સંખ્યામાં મહિલા કાર્યકરોએ પોતાની દાવેદારી નોંધાવી છે.
"અમે લોકશાહી ઢબે કાર્યકરોનો અવાજ સાંભળી રહ્યા છીએ. જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ રિપોર્ટ હાઈકમાન્ડને સોંપવામાં આવશે અને પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ આખરી નિર્ણય લેશે." - વિનુ ભંડેરી, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ
સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન રજૂ થયેલા નામો અને કાર્યકરોના અભિપ્રાયોનો એક વિસ્તૃત રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. સૌ પ્રથમ જિલ્લા સ્તરે યાદી તૈયાર થશે.ત્યારબાદ આ યાદી પ્રદેશ કક્ષાએ મોકલવામાં આવશે.પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ દ્વારા તમામ પાસાઓની ચકાસણી કર્યા બાદ જ ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર મારવામાં આવશે.
