જામનગરના સોયલ ગામે પ્રેમનો કરુણ અંત: પિતાએ પ્રેમીને જોઈ લેતા ગભરાયેલી યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું

પ્રેમ સંબંધની જાણ થતાં સમાજમાં બદનામીના ડરથી હેતલ ઝાપડાએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 3:18 PM IST

જામનગર: જિલ્લાના ધ્રોલ તાલુકાના સોયલ ગામમાં રવિવારે એક અત્યંત આઘાતજનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં રહેતી હેતલ ઝાપડા નામની યુવતીએ પોતાના જ ઘરમાં જીવન ટૂંકાવી લીધું છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પ્રેમ પ્રકરણ જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, સોયલ ગામમાં રહેતી હેતલના ઘરે જ્યારે પરિવારના અન્ય સભ્યો હાજર ન હતા, ત્યારે તેણે પોતાના પ્રેમીને મળવા માટે ઘરે બોલાવ્યો હતો. બંને જણ ઘરમાં વાતચીત કરી રહ્યા હતા તે દરમિયાન અચાનક જ યુવતીના પિતા ઘરે આવી પહોંચતા પિતાને અચાનક સામે જોઈને યુવતી અને તેનો પ્રેમી બંને ચોંકી ગયા.

પકડાઈ જવાના ભયથી અને પિતાના ગુસ્સાના ડરથી પ્રેમી તાત્કાલિક ઘરેથી ભાગવા લાગ્યો. દીકરીના ઘરે અજાણ્યા યુવકને જોઈ પિતા પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને તેમણે તરત જ તે યુવકને પકડવા માટે તે યુવકની પાછળ દોડવા લાગ્યા. એક તરફ પિતા પ્રેમીની પાછળ દોડી ગયા, તો બીજી તરફ ઘરમાં એકલી પડેલી હેતલ ભારે માનસિક તણાવ અને ગભરામણમાં આવી ગઈ.

પિતાને પ્રેમ સંબંધની જાણ થઈ જતાં સમાજમાં થનારી બદનામી અને પિતાના ગુસ્સાનો સામનો કરવાની હિંમત તે જૂટવી શકી નહીં. ગભરામણના આવેશમાં હેતલે પિતા પાછા ફરે તે પહેલાં જ ઘરમાં આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

જ્યારે પિતા યુવકનો પીછો કરીને પરત ઘરે ફર્યા, ત્યારે તેમણે પુત્રીનો મૃતદેહ જોયો. આ જોઈ તેમના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. ઘટનાની જાણ થતાં જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા અને તુરંત ધ્રોલ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ધ્રોલ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી યુવતીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો છે. પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. યુવતીનો પ્રેમી કોણ હતો, તે ક્યાંનો રહેવાસી છે અને આ સમગ્ર ઘટનાના કારણો શું છે, તે દિશામાં પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર એ વાતને સાબિત કરી છે કે આવેશમાં લીધેલું પગલું કેવા ગંભીર પરિણામો લાવી શકે છે. એક હસતા-રમતા પરિવારે પોતાની જુવાનજોધ દીકરી ગુમાવતા ગામમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

