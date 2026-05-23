જામનગર: લાલપુર તાલુકા પંચાયત ચૂંટણીમાં AAP પાસે બહુમતી હોવા છતાં ભાજપના ઉમેદવાર પ્રમુખ બન્યા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 6:43 PM IST

જામનગર : લાલપુર તાલુકા પંચાયતની પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણીમાં ભારે રાજકીય ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પાસે સૌથી વધુ બેઠકો હોવા છતાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદે ભાજપના ઉમેદવાર વિજેતા બન્યા છે. લાલપુર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ભાજપના દિવ્યાબા જાડેજાની વરણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે આમ આદમી પાર્ટીના ભાવનાબેન વસરા નિયુક્ત થયા છે.

લાલપુર તાલુકા પંચાયતમાં કુલ 18 બેઠકો આવેલી છે. તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણીઓમાં જનાદેશ કોઈ એક પક્ષ તરફ સ્પષ્ટ ન હતો. બેઠકોની વહેંચણીમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) પાસે 9 બેઠકો, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) પાસે 6 બેઠકો, કોંગ્રેસ પાસે 1 બેઠક અને અપક્ષ પાસે 2 બેઠકો હતી.

નિયમ મુજબ સત્તા મેળવવા માટે સ્પષ્ટ બહુમતીનો આંકડો 9 હતો, જે આમ આદમી પાર્ટી પાસે એકલી સત્તા બનાવવા માટે પૂરતો હતો. જોકે, રાજકીય ગણિતો અને આંતરિક સમીકરણો બદલાતા માહોલ સંપૂર્ણપણે પેચીદો બની ગયો હતો.

પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે આજે સત્તાવાર ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પહેલાં જ એક મોટો વળાંક આવ્યો, જ્યારે દિવ્યાબા અજયસિંહ જાડેજાએ ભાજપ સાથે પુનઃ જોડાણ કર્યું. આ જોડાણના કારણે પ્રમુખ પદની રેસમાં ભાજપનું પલ્લું અચાનક ભારે થઈ ગયું.

મતદાન પ્રક્રિયા બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે ટાઈ (સરખા મત) થવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું મનાય છે. આથી, આખરી નિર્ણય માટે લોટરી એટલે કે ચીઠ્ઠી નાખવાની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી હતી. આ નસીબના ખેલમાં ભાજપના સમર્થિત ઉમેદવાર દિવ્યાબા અજયસિંહ જાડેજાનું નસીબ ચમક્યું અને તેઓ લાલપુર તાલુકા પંચાયતના નવા પ્રમુખ તરીકે વિજયી જાહેર થયા.

ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ભાવનાબેન કિશોરભાઈ વસરા વિજેતા બન્યા છે. આમ, લાલપુર તાલુકા પંચાયતના નવા પ્રમુખ તરીકે દિવ્યાબા અજયસિંહ જાડેજા (ભાજપ) અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ભાવનાબેન કિશોરભાઈ વસરા (આમ આદમી પાર્ટી) નિયુક્ત થયા છે.

આ હાઈવૉલ્ટેજ અને રોમાંચક ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ લાલપુર તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ભાજપના વિજેતા પ્રમુખના સમર્થકો અને પક્ષના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં કચેરીની બહાર એકઠા થયા હતા. કાર્યકરોએ અબીલ-ગુલાલની છોળો ઉડાડી, ફટાકડા ફોડી અને એકબીજાના મ્હોં મીઠા કરાવીને જીતનો જશ્ન મનાવ્યો હતો.

બહુમતી હોવા છતાં પ્રમુખપદ ગુમાવવું પડતા આમ આદમી પાર્ટી માટે આ આંચકા સમાન છે, જ્યારે છેલ્લી ઘડીએ બાજી મારી લેવામાં ભાજપ સફળ રહ્યું છે. લાલપુરનો આ રાજકીય ખેલ આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાનો વિષય બનેલો રહેશે.

