જામનગર: સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાં કરોડોનું કૌભાંડ, કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીએ સરકારી નાણાં પર્સનલ એકાઉન્ટમાં કર્યા ટ્રાન્સફર
સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાં કૌભાંડ મામલે ડીન ડો. નયના પટેલ સહિતના અધિકારીઓ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા, મુખ્ય આરોપી શોભીન ગર્ગ સામે તપાસ શરૂ.
Published : May 19, 2026 at 8:37 PM IST
જામનગર : શહેરની સરકારી ડેન્ટલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સરકારી સંસ્થાના કરોડો રૂપિયાના ફંડની ઉચાપત થઈ હોવાનું મોટું કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યું છે. કોલેજના જ એક કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર કામ કરતા કર્મચારીએ સરકારી નાણાં બારોબાર પોતાના અંગત બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા હોવાની વિગતો ખુલતાં જ ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે સત્તાવાર રીતે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
ડીન સહિતના અધિકારીઓ પહોંચ્યા પોલીસ સ્ટેશન
સરકારી નાણાંની આટલી મોટી ઉચાપત સામે આવતા જ ડેન્ટલ કોલેજ પ્રશાસન એક્શન મોડમાં આવ્યું હતું. ડેન્ટલ કોલેજના ડીન ડો. નયના પટેલ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ તાકીદે જામનગર સિટી બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર મામલા અંગે વિધિવત રીતે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. કરોડો રૂપિયાની સરકારી રકમની હેરાફેરી થઈ હોવાથી આ કેસને અત્યંત ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહ્યો છે.
"સંસ્થાના ઓડિટ અને નાણાકીય ચકાસણી દરમિયાન આ ગેરરીતિ અમારા ધ્યાનમાં આવી હતી. સરકારી નાણાંનો દુરુપયોગ અને ઉચાપત કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવાય નહીં, તેથી અમે તાત્કાલિક ધોરણે સિટી બી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસ તંત્રને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સોંપી દેવામાં આવ્યા છે અને અમને આશા છે કે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - ડો. નયના પટેલ, ડીન, સરકારી ડેન્ટલ કોલેજ, જામનગર
મુખ્ય આરોપી શોભીન ગર્ગ સામે તપાસનો ધમધમાટ
પોલીસ ફરિયાદના આધારે, સરકારી નાણાં પોતાના અંગત ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરનાર મુખ્ય શંકાસ્પદ કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારી શોભીન ગર્ગ સામે કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે આરોપી કર્મચારીની અટકાયત કરીને તેની સઘન પૂછપરછ શરૂ કરી દીધી છે.
તપાસના મુખ્ય મુદ્દાઓ :
- આ સરકારી નાણાં કઈ રીતે અને કેટલા સમયથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા?
- ઉચાપત કરાયેલી કરોડોની રકમ ક્યાં અને કોના-કોના ખાતામાં મોકલવામાં આવી છે?
- શું આ કૌભાંડમાં સંસ્થાના અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ?
- હાલમાં પોલીસ દ્વારા આરોપી અને સંલગ્ન ખાતાઓના બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સની ખૂબ જ ઝીણવટપૂર્વક ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.
ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તપાસમાં જોડાયા
એક સરકારી સંસ્થામાં થયેલી આટલી મોટી નાણાકીય ઉચાપતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જામનગર પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સીધા તપાસ પ્રક્રિયામાં જોડાયા છે. આ આર્થિક ગુના પાછળ કોઈ મોટું રેકેટ કામ કરી રહ્યું છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ લંબાવવામાં આવી છે.
