જામનગરના DDO સાયકલ લઇને ઓફિસ પહોંચ્યા, ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં ઊર્જા બચતની કરી અપીલ
જામનગરના DDO પોતાની સરકારી ગાડી ઘરે રાખી દીધી હતી અને આખો દિવસ તેનો ક્યાંય પણ ઉપયોગ કર્યો ન હતો.
Published : June 4, 2026 at 8:42 PM IST
જામનગર: પશ્ચિમ એશિયા સંકટને કારણે પેટ્રોલિયમ અને ઊર્જા કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યો છે ત્યારે વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા દેશના નાગરિકોને ઊર્જા અને ઇંધણ બચાવવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ અપીલને સાર્થક કરવા જામનગરના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO)એ પ્રશંસનીય અપીલ કરી છે. જામનગરના DDO સત્તાવાર સરકારી વાહનનો ત્યાગ કરીને સાયકલ ચલાવીને ઓફિસ પહોંચ્યા હતા.
DDOએ પ્રેરણાદાયી દાખલો બેસાડ્યો
જામનગરના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી નિશાએ જણાવ્યું કે, ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યના રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં તમામ જિલ્લાના કલેક્ટરો અને DDO સાથે મહત્વપૂર્ણ વિડીયો કોન્ફરન્સ (VC) યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં સરકારી કચેરીઓથી જ ઊર્જા, ઇંધણ (Fuel) અને વીજળીની બચતની શરૂઆત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ વિચારને અમલમાં મૂકવા માટે જામનગર કલેક્ટર અને ડીડીઓ દ્વારા અઠવાડિયામાં એક દિવસ સ્વૈચ્છિક રીતે ઇંધણ વગરના સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
આ નિર્ણયના પ્રથમ દિવસે જ DDO પોતાની સરકારી ગાડી ઘરે રાખી દીધી હતી અને આખો દિવસ તેનો ક્યાંય પણ ઉપયોગ કર્યો ન હતો. તેઓ સવારે પોતાના ઘરેથી ઓફિસ સુધી સાયકલ પર આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, બપોરે 3 વાગ્યે કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે યોજાયેલી બેઠકમાં જવા માટે પણ તેમણે પોતાની ઓફિસથી કલેક્ટર કચેરી સુધીનું અંતર સાયકલ દ્વારા જ કાપ્યું હતું અને પરત પણ સાયકલ પર જ આવ્યા હતા. અંગત જીવનમાં યોગ, જિમિંગ અને બેડમિન્ટન જેવી ફિટનેસ પ્રવૃત્તિઓમાં રસ ધરાવતા DDO નિશાએ આ રીતે પર્યાવરણ અને ઊર્જા બચત બંનેનો સુંદર સમન્વય સાધ્યો છે.
નાગરિકોને વાહન પૂલિંગ અને ઊર્જા બચત કરવા અપીલ
જામનગરના DDO નિશાએ સરકારી સ્ટાફ તેમજ સામાન્ય જનતાને અપીલ કરતાં જણાવ્યું કે, "જો ઘરમાં બે ગાડીઓ હોય, તો તેના બદલે એક જ ગાડીનો ઉપયોગ કરીને આપણે વ્હીકલ પૂલિંગ (Vehicle Pooling) કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત સાર્વજનિક પરિવહન, ઇલેક્ટ્રિક વાહન અથવા સાઇકલનો ઉપયોગ કરવો એ ઉત્તમ વિકલ્પ છે. કચેરીઓ અને ઘરોમાં પણ બિનજરૂરી લાઈટો, પંખાઓ અને બલ્બ બંધ રાખીને વીજળીની મોટી બચત કરી શકાય છે."
જામનગરના DDOએ વધુમાં ઉમેર્યું કે આ પગલું માત્ર વર્તમાન ઊર્જા કટોકટીને પહોંચી વળવા માટે જ નહીં, પરંતુ લાંબા ગાળે આપણા પર્યાવરણના જતન (Environment Conservation) માટે પણ ખૂબ જ આવકારદાયક અને અનિવાર્ય છે. અધિકારીની આ પહેલ આગામી દિવસોમાં અન્ય કર્મચારીઓ અને નાગરિકો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બનશે.
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