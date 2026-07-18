જામનગરમાં સામાન્ય ઝઘડાનો લોહીયાળ અંજામ, છરીના આડેધડ ઘા ઝિંકી યુવકને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
જામનગરના ગોકુલનગરમાં સામાન્ય ઝઘડામાં એક યુવકની હત્યા થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાને લઈને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : July 18, 2026 at 12:10 PM IST
જામનગર: શહેરના ગોકુલનગર વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે એક ચકચારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક યુવાન પર થયેલા જીવલેણ હુમલા બાદ તેનું મોત નીપજતાં સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લેતાં મામલો હત્યા સુધી પહોંચી ગયો.
સામાન્ય બોલાચાલી બાદ હત્યા સુધી પહોંચ્યો મામલો
મળતી માહિતી મુજબ, શહેરના વાડી વિસ્તારમાં કોઈ બાબતે સામાન્ય બોલાચાલી થઈ હતી. આ વિવાદે જોતજોતામાં મોટું અને ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. આ બોલાચાલી બાદ મામલો વધુ બિચક્યો હતો અને રાત્રિના સમયે કેટલાક લોકો ફરિયાદ લઈને ગોકુલનગર વિસ્તારમાં રહેતા જેઠવા પરિવારના ઘરે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં વાત વધુ વણસતા હુમલાખોરોએ પ્રદીપસિંહ જસુભા જેઠવા નામના યુવાન પર છરી વડે આડેધડ ઘા ઝીંકી દીધા હતા.
પરિવાર અને ઘર પર પણ હુમલો
મૃતકના ભાઈ રણજીતસિંહ જેઠવાએ ગંભીર આક્ષેપો કરતાં જણાવ્યું છે કે, જ્યારે હુમલાખોરો પ્રદીપસિંહ પર તૂટી પડ્યા ત્યારે તેને બચાવવા વચ્ચે પડેલા તેના અન્ય ભાઈ પર પણ ઘાતક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. એટલું જ નહીં, હુમલાખોરો દ્વારા યુવાનના ઘર પર બેફામ પથ્થરમારો અને ઈંટોના ઘા પણ કરવામાં આવ્યા હોવાનો પરિવારે આરોપ લગાવ્યો છે. આ હિંસક ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો હતો.
યુવકનું મોત, પોલીસની તપાસ
"હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા પ્રદીપસિંહ જેઠવા નામના યુવકને તાત્કાલિક લોહીલુહાણ હાલતમાં સારવાર અર્થે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તબીબોના અથાગ પ્રયત્નો છતાં સારવાર દરમિયાન જ તેમણે દમ તોડી દીધો હતો. યુવાનના મોત સમાચાર મળતા જ આ કેસ હત્યામાં પલટાયો છે."
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ જામનગર પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપી, પરિવારોના આક્ષેપોના આધારે હુમલાખોરો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી, આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સામાન્ય ઝઘડામાં એક આશાસ્પદ યુવાનની જિંદગી છીનવાઈ જતાં જેઠવા પરિવારમાં ભારે શોક વ્યાપી ગયો છે.