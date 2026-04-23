જામનગર કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: વોર્ડ નંબર 11 ગંદકી અને દુર્ગંધનું સામ્રાજ્ય?, લોકોનો નેતાઓ સામે રોષ

સ્થાનિકોમાં સિસ્ટમ અને નેતાઓ પ્રત્યે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

Published : April 23, 2026 at 8:20 PM IST

​જામનગર : ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ જામ્યો છે. ઉમેદવારો ફોર્મ ભરીને હવે જનતાના દ્વારે પહોંચી રહ્યા છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાના તમામ વોર્ડમાં અત્યારે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે, પરંતુ જામનગરનો વોર્ડ નંબર 11નો કંઈક અલગ મિજાજ છે. અહીં નેતાઓ માટે જીત મેળવવી લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી સાબિત થશે, કારણ કે સ્થાનિકોમાં નેતાઓ પ્રત્યે ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, વોર્ડ નંબર 11 માં ગંદકી અને દુર્ગંધનું સામ્રાજ્ય જોવા મળે છે. સ્થાનિકોએ મુખ્યત્વે નીચેની સમસ્યાઓ પર ભાર મૂક્યો

​ડમ્પિંગ સાઈડ અને દુર્ગંધ: આ વિસ્તારમાં ડમ્પિંગ સાઈડને કારણે ચોવીસ કલાક અસહ્ય દુર્ગંધ ફેલાયેલી રહે છે. શ્વાસ લેવો પણ મુશ્કેલ બને છે, છતાં તંત્ર દ્વારા આ સાઈડને ખસેડવા કે પ્રોસેસ કરવા કોઈ નક્કર પગલાં લેવાયા નથી.

પીવાના પાણીમાં ગટરનું મિશ્રણ: સૌથી ભયાનક સ્થિતિ પીવાના પાણીની છે. અહીં અનેક સોસાયટીઓમાં પાઈપલાઈન લીકેજ હોવાથી પીવાના શુદ્ધ પાણીમાં ગટરનું ગંદુ પાણી ભળી રહ્યું છે. લોકો રોગચાળાના ભય નીચે જીવી રહ્યા છે.

​બિસ્માર રસ્તા અને ગટર: રોડ રસ્તાઓની હાલત એટલી ખરાબ છે કે વાહન ચલાવવું જોખમી બન્યું છે. ગટરના ઉભરાતા પાણી રસ્તા પર વહેતા હોવા છતાં કોઈ કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.

​સ્થાનિક મહિલાઓએ જણાવ્યું કે, "પાંચ વર્ષ સુધી કોઈ નેતા કે કોર્પોરેટર અમારો ભાવ પૂછવા આવતું નથી. આજે જ્યારે વોટ લેવા છે ત્યારે દરેક પક્ષના ઉમેદવારો હાથ જોડીને મનાવવા આવે છે. અમારે આવા નેતાઓ જોઈતા જ નથી જે માત્ર મત મેળવવાના શોખીન હોય."

​સ્થાનિક ​લોકોના જણાવ્યા મુજબ, મહાનગરપાલિકામાં અનેક વખત લેખિત રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, પણ સત્તાધારી પક્ષ હોય કે વિપક્ષ, કોઈએ પણ આ વિસ્તારના પાયાના પ્રશ્નો ઉકેલવામાં રસ દાખવ્યો નથી. તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ માત્ર આશ્વાસન આપીને જતી રહે છે.

  1. ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠક પર પેટાચૂંટણીનું મતદાન, ભાજપ-કોંગ્રેસ સહિત 4 અપક્ષ સહિત અન્ય પાર્ટીઓ પણ મેદાને
  2. અમદાવાદ કોર્પોરેશન ચૂંટણી 2026: બહેરામપુરા વોર્ડની સમસ્યાઓ શું છે? જુઓ શું કહે છે જનતા

