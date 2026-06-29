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જામનગર: કારમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો, 5.71 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

બુટલેગર પોલીસને જોઇને કાર મુકીને ભાગી ગયો, કારમાંથી વિદેશી દારૂની 101 બોટલ મળી આવતા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી.

કારમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો
કારમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 12:52 PM IST

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જામનગર: ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કડક અમલ વચ્ચે જામનગર શહેરની પોલીસે કારમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે ચોક્કસ બાતમીના આધારે દરોડા પાડ્યા હતા અને રેડ દરમિયાન કારમાંથી અલગ અલગ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની 101 બોટલ મળી આવી હતી. પોલીસને જોઇને બુટલેગર ફરાર થઇ ગયો હતો. પોલીસે દારુ, કાર અને મોબાઇલ સહિત કૂલ 5.71 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપીને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

કારમાંથી વિદેશી દારૂની 101 બોટલ ઝડપાઇ

​મળતી વિગતો મુજબ, જામનગર શહેરના ઠેબા ચોકડી રોડથી રાધિકા સ્કૂલ તરફ જવાના માર્ગ નજીક એક સફેદ રંગની મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર કારમાં દારૂનો જથ્થો છુપાવીને લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે, તેવી ચોક્કસ બાતમી સિટી ‘એ’ ડિવિઝન સર્વલન્સ ટીમના પોલીસ જવાનોને મળી હતી. બાતમીના આધારે સર્વલન્સ ટીમ દ્વારા નિર્ધારિત સ્થળ પર કડક વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પોલીસની હાજરી જોઈને કારચાલક બૂટલેગર પોતાની કાર રસ્તા પર જ મૂકીને ત્યાંથી નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો.

કારમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

​પોલીસે શંકાસ્પદ હાલતમાં મૂકી દેવાયેલી વેગનઆર કાર (નંબર: GJ 23 BD 9734)ને આંતરીને તેની તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન કારના બોનેટમાંથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની અલગ-અલગ બ્રાન્ડની કાચની કંપની સીલબંધ કૂલ 101 નંગ બોટલો મળી આવી હતી.

  • વિદેશી દારૂની બોટલો (101 નંગ): કિંમત 56,500
  • ​મોબાઈલ ફોન (1 નંગ): કિંમત 15,000
  • ​મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર કાર: કિંમત 5,00,000
  • ​કુલ મુદ્દામાલ: 5,71,500

​નાસી ગયેલા આરોપી બૂટલેગરની શોધખોળ

​પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ દારૂનો જથ્થો લઈ જનાર અને પોલીસને જોઈને નાસી જનાર આરોપી જામનગરના ભાનુશાળી પરા, બાળકોના સ્મશાન નજીક રહેતો આનંદ ઉર્ફે બાડો નાનજીભાઇ ભદ્રા નામનો બૂટલેગર છે. પોલીસે ગુનો નોંધી આ ફરાર બૂટલેગરને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

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