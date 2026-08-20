જામનગર કોંગ્રેસમાં મોટો ધડાકો, પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ બદલ 6 હોદ્દેદારો 6 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
જુનાગઢ શહેર કોંગ્રેસના 6 સભ્યોને તેમના હોદ્દા પરથી હાંકી કાઢીને 6 વર્ષ માટે પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવતા સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : August 20, 2026 at 8:24 PM IST
જામનગર: જામનગર શહેર કોંગ્રેસ સંગઠનમાં એક મોટો રાજકીય ધડાકો થયો છે. સ્થાનિક ચૂંટણીઓ અને પક્ષીય પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન પક્ષ વિરોધી કામગીરી કરવા બદલ તેમજ સંગઠનના હિતને નુકસાન પહોંચાડવા બદલ કોંગ્રેસ નેતાગીરી દ્વારા શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. શહેર કોંગ્રેસના 6 સભ્યોને તેમના હોદ્દા પરથી હાંકી કાઢીને 6 વર્ષ માટે પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવાતાં સ્થાનિક રાજકારણમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી
જામનગર શહેર કોંગ્રેસ નેતાગીરી સમક્ષ કેટલાક સભ્યો દ્વારા ચૂંટણી દરમિયાન પક્ષના સત્તાવાર ઉમેદવારો કે નીતિઓ વિરુદ્ધ કામગીરી કરવામાં આવી હોવાની ગંભીર ફરિયાદો પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ બાબતે સંગઠન દ્વારા પ્રાથમિક તપાસ અને સમીક્ષા કર્યા બાદ, પક્ષમાં શિસ્ત જાળવી રાખવાના ભાગરૂપે આ કડક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
સસ્પેન્ડ કરાયેલા સભ્યો
- અશોકભાઈ ત્રિવેદી
- ઉમર સોઢા
- નુરમામદભાઈ પલેજા
- ભરત ભાનુશાળી
- રાજેશસિંહ કુશવાહ
- રામદેવ ઓડેદરા
સંગઠનમાં ખળભળાટ અને આગામી અસર
કોંગ્રેસ નેતાગીરીના આ આકરા વલણથી પક્ષના અન્ય નિષ્ક્રિય કે વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરતા હોદ્દેદારોમાં ફાળ પડી છે. જામનગર કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ દિગુભા જાડેજાએ ETV ભારતની ટીમ સાથે ટેલિફોનીક વાતચીતમા જણાવ્યું કે સંગઠનનું કહેવું છે કે પક્ષના હિત કરતાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષ હોઈ શકે નહીં, અને શિસ્તભંગ કરનાર સામે ભવિષ્યમાં પણ આવી જ આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બીજી તરફ, એકસાથે 6 મહત્વના સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવતા જામનગરના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓનો દોર શરૂ થયો છે.