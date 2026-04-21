'હાલો, નીકળી જ જાવ!' જામનગરમાં વોટ માંગવા નીકળેલા કોંગ્રેસના ઉમેદવારને ભાજપા ઉમેદવારે તતડાવી નાખ્યા, જુઓ વીડિયો
Published : April 21, 2026 at 4:11 PM IST
જામનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે, ત્યારે જામનગરના રાજકારણમાં એક હચમચાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરના વોર્ડ નંબર 10 માં સમાવિષ્ટ રાજપાર્ક વિસ્તારમાં પ્રચાર દરમિયાન ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થતા વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું. ભાજપના મહિલા ઉમેદવાર મંજુબેન બાંભણિયા અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે થયેલી આ માથાકૂટનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયુવેગે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
માહિતી મુજબ, વોર્ડ નંબર 10 ના રાજપાર્ક વિસ્તારમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અને તેમના કાર્યકરો જનસંપર્ક અને પ્રચાર માટે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર ભાજપના મહિલા ઉમેદવાર મંજુબેન બાંભણિયાએ કોંગ્રેસની ટુકડીને જોઈને પોતાનો મિજાજ ગુમાવ્યો હતો. તેમણે જાહેરમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારને રોકડું પરખાવતા કહ્યું હતું કે, "હાલો નીકળી જ જાવ, કોંગ્રેસે દાદાગીરી કરી છે. આ વિસ્તારમાં પ્રચાર કરવા આવવું નહીં."
"તમારે જે ફરિયાદ કરવી હોય તે કરી નાખો"
આટલેથી જ નહીં અટકતા, ભાજપના ઉમેદવારે કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પડકાર ફેંકતા જણાવ્યું હતું કે, "તમારે જ્યાં અને જેટલી ફરિયાદ કરવી હોય એટલી કરી નાખો, પણ અહીં પ્રચાર ચાલશે નહીં." આ નિવેદનને પગલે બંને પક્ષના કાર્યકરો વચ્ચે બોલાચાલી અને ઘર્ષણ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. મંજુબેનનો આરોપ હતો કે કોંગ્રેસ દ્વારા દાદાગીરી કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે સામે પક્ષે કોંગ્રેસના ઉમેદવારે લોકશાહી ઢબે પ્રચાર કરવાના પોતાના અધિકારની વાત કરી હતી.
સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ
ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ આ સમગ્ર માથાકૂટ પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરી લીધી હતી. વીડિયોમાં ભાજપના મહિલા ઉમેદવારનો આક્રમક અંદાજ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. જામનગરના સ્થાનિક ગ્રુપોમાં આ વીડિયો વાયરલ થતા રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે.
