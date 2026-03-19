ખાડી દેશમા યુદ્ધની સ્થિતિમા મરીન સિક્યુરિટી હાઈ એલર્ટ: જામનગરના દરિયાકાંઠે મરીન ટાસ્ક ફોર્સનું સઘન સર્ચ ઓપરેશન
జామనగर జిల్లాના వ్యూహాత్మక రీతిగా మహత్వపూర్ణంగా పరిగణించబడే సముద్ర ప్రాంతాలలో మెరైన్ కమాండో బృందాలు ఫుట్ పెట్రోలింగ్ నిర్వహించాయి.
Published : March 19, 2026 at 2:48 PM IST
જામનગર: પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા રાજદ્વારી અને સૈન્ય તણાવની સીધી અસર ભારતના પશ્ચિમ દરિયાકાંઠે જોવા મળી રહી છે. સંભવિત ખતરા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતની દરિયાઈ સીમાઓ પર તકેદારી વધારી દેવામાં આવી છે, જેના ભાગરૂપે જામનગર મરીન ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા દરિયાકાંઠે હાઈ એલર્ટ જાહેર કરી સઘન પેટ્રોલિંગ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં મરીન કમાન્ડોનું ફૂટ પેટ્રોલિંગ
જામનગર જિલ્લાના વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વના ગણાતા દરિયાઈ વિસ્તારોમાં મરીન કમાન્ડોની ટીમો દ્વારા ફૂટ પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ સર્ચ ઓપરેશનમાં ખાસ કરીને નીચે મુજબના વિસ્તારો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. સરમતની નાળ અને રસૂલનગર વિસ્તાર, સિક્કા સોલ્ટ ગેટ, ડી.સી.સી. (DCC) જેટી વિસ્તારમા બોટ અને ફિશિંગ સેન્ટરોનું ઝીણવટભર્યું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું
સુરક્ષા એજન્સીઓએ દરિયાકાંઠાના તમામ લેન્ડિંગ પોઈન્ટ અને ફિશિંગ સેન્ટરો પર આકસ્મિક તપાસ કરી હતી. દરિયામાં ફરતી શંકાસ્પદ બોટને અટકાવી તેમાં સવાર વ્યક્તિઓની પૂછપરછ અને તલાશી લેવામાં આવી રહી છે. આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કે દરિયાઈ માર્ગે થતી ઘૂસણખોરીને રોકવા માટે કાંઠા વિસ્તારમાં આવેલી અવાવરુ જગ્યાઓ અને ખાડી વિસ્તારોનું પણ ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે.
તંત્રની નાગરિકોને અપીલ
વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને મરીન પોલીસ દ્વારા માછીમારો અને તટવર્તી વિસ્તારના રહેવાસીઓને સાવચેત રહેવા જણાવાયું છે. જો કોઈ પણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ કે અજાણી હિલચાલ નજરે પડે, તો વિલંબ કર્યા વગર તુરંત પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
