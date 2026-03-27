જામનગરમાં તંત્રનું મેગા ડિમોલિશન: નદીના પટમાં બનેલું ગેરકાયદે જમાતખાનું જમીનદોસ્ત

જામનગર મહાનગરપાલિકાએ કાર્યવાહી કરતા નદીના પટમાં કરોડોની જમીન ખાલી કરાવી, અન્ય વિસ્તારોમાં પણ ઝુંબેશ ચાલુ, પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે એસ્ટેટ શાખાએ જમાતખાનું તોડી પાડ્યું.

ગેરકાયદે જમાતખાનું જમીનદોસ્ત
ગેરકાયદે જમાતખાનું જમીનદોસ્ત (Etv Bharat Gujarat)
Published : March 27, 2026 at 12:52 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 1:29 PM IST

જામનગર: શહેરમાં વહીવટી તંત્ર અને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આજે વહેલી સવારથી જ બચુનગર વિસ્તારમાં નદીના પટમાં આવેલા ગેરકાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન આશરે 12,000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલું ગેરકાયદેસર ‘જમાતખાનું’ તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. જેના દ્વારા સરકારી ચોપડે અંદાજિત રૂ. 2 કરોડની કિંમતની જમીન ખાલી કરાવવામાં આવી છે.

જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા મળતી વિગતો અનુસાર, બચુનગર વિસ્તારમાં નદીના પટમાં ખડકાયેલા આ ગેરકાયદેસર બાંધકામને લઈને લાંબા સમયથી ફરિયાદો હતી. તંત્ર દ્વારા આ મામલે ગંભીરતાપૂર્વકની નોંધ લેવામાં આવી હતી. કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. જામનગર મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખાએ સુરક્ષા દળોની હાજરીમાં આ સમગ્ર કાર્યવાહી સુરક્ષિત રીતે પૂર્ણ કરી હતી.

રમાં તંત્રનું મેગા ડિમોલિશન (Etv Bharat Gujarat)

“અમે સવારથી જ પોલીસ સુરક્ષા સાથે બચુનગરમાં નદીના પટમાં થયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો દૂર કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. 12 હજાર ચોરસ ફૂટનું બાંધકામ દૂર કરી અંદાજે 2 કરોડની જમીન ખાલી કરાવાઈ છે. આ કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે કાયદેસર રીતે અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં પૂર્ણ કરવામાં આવી છે." - ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા, દબાણ નિરીક્ષક, જામનગર મનપા

તાજેતરમાં જ રેન્જના આઈજી નિર્લિપ્ત રાયની જામનગર મુલાકાત બાદ સ્થાનિક પ્રશાસન સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. તેમના નિરીક્ષણ બાદ અસામાજિક તત્વો અને ભૂમાફિયાઓ દ્વારા સરકારી જમીન પર કરવામાં આવેલા દબાણોને હટાવવાની કવાયતને વેગ આપવામાં આવ્યો છે. આ ડિમોલિશન તે દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રશાસનના આ સક્રિય અભિગમથી શહેરમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરનારાઓમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

પ્રશાસનના સૂત્રોનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં પણ શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં નોંધાયેલા ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે મહાનગરપાલિકાની આવી જ કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. જે લોકો અથવા સંસ્થાઓએ સરકારી જમીનો પર ગેરકાયદેસર કબજો કર્યો છે, તેમની સામે તંત્ર કડક પગલાં લેશે. શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ નદીના પટ અને સરકારી જમીનો પર કરવામાં આવેલા દબાણોને ચિહ્નિત કરીને તેમને હટાવવાની કામગીરીને આગળ વધારવામાં આવશે.

Last Updated : March 27, 2026 at 1:29 PM IST

JAMNAGAR BULLDOZER ACTION
ILLEGAL CONSTRUCTION DEMOLISHED
RIVERBED ENCROACHMENT CLEARED
MUNICIPAL CORPORATION DRIVE
JAMNAGAR DEMOLITION DRIVE

