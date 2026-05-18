વિદેશ મોકલવાના બહાને લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી, જામનગર પોલીસનું મોટું ઓપરેશન, આરોપીને રાજકોટથી દબોચાયો
જામનગરમાં વિદેશ જવાની ઘેલછામાં લોકોની છેતરપિંડી, સીટી સી ડીવીઝન પોલીસે 25 અસલ પાસપોર્ટ સાથે શાતિર આરોપીને રાજકોટથી ઝડપી પાડ્યો.
Published : May 18, 2026 at 8:57 PM IST
જામનગર : વિદેશ જવાની ઘેલછામાં લોકો અવારનવાર એજન્ટોના શિકાર બનતા હોય છે, ત્યારે જામનગર સીટી સી ડીવીઝન પોલીસે વિદેશ મોકલવાના બહાને નિર્દોષ નાગરિકો સાથે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત આચરનાર એક શાતિર આરોપીને રાજકોટ ખાતેથી દબોચી લીધો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપી પાસેથી ૨૫ જેટલા અસલ પાસપોર્ટ અને મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા છે.
છેતરપિંડીના બે જુદા-જુદા ગુનાઓ નોંધાયા હતા
પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, આ મામલે જામનગર સીટી સી ડીવીઝન પોલીસ મથકમાં બે અલગ-અલગ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી.
1. પ્રથમ ગુનો (22 એપ્રિલ 2026) : દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના જામખંભાળીયા ખાતે રહેતા અને ડ્રાઇવીંગનો વ્યવસાય કરતા ગજેન્દ્રનાથ ખીમનાથ કંથરાય નામના યુવાન અને તેમના સાથીદારોને વિદેશ મોકલવાની લાલચ આપી, આરોપી રાજેન્દ્ર મુળુભાઇ રાજગોર (રહે. મયુર સોસાયટી, એરપોર્ટ રોડ, જામનગર) તેમની પાસેથી અસલ પાસપોર્ટ તેમજ રોકડા રૂપીયા 1,24,500 મેળવી લીધા હતા. ત્યારબાદ આ નાણાં કે પાસપોર્ટ પરત ન આપી વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો.
2. બીજો ગુનો (27 એપ્રિલ 2026) : પોરબંદર જિલ્લાના રાણાવાવ તાલુકાના અદિત્યાણા ખાતે રહેતા ઇલાબેન ગલાભાઇ જાડેજા અને તેમના સાક્ષીઓને પણ વિદેશની લાલચ આપી મુખ્ય આરોપી રાજેન્દ્ર મુળુભાઇ રાજગોર, નીઝામ યુસુફ સમા તેમજ રીજવાના હમીરભાઇ સોરાએ ભેગા મળીને અસલ પાસપોર્ટ અને કુલ રૂપીયા 6,70,000 ની મત્તા પડાવી લીધી હતી અને છેતરપિંડી આચરી હતી.
આ બંને ગુનાઓ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ-316(2), 318(4) અને 54 મુજબ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસે ટેકનિકલ સેલની મદદથી ઓપરેશન પાર પાડ્યું
એક જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી આચરવામાં આવેલા આ ગુનાઓની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક જયવિરસિંહ ઝાલા અને સીટી સી ડીવીઝનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એન.બી.ડાભીની સૂચનાથી સર્વેલન્સ સ્ટાફના પીએસઆઈ વી.એ.પરમાર, પીએસઆઈ કે.એ.ચાવડા તથા સ્કોડની અલગ-અલગ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ખાનગી બાતમીદારો અને એલ.સી.બી.ના ટેકનિકલ સેલની મદદથી આરોપીઓના મોબાઇલ લોકેશન ટ્રેસ કર્યા હતા. અંતે, કડક વોચ ગોઠવીને મુખ્ય આરોપી રાજેન્દ્ર મુળુભાઇ રાજગોર (ઉંમર 36 વર્ષ, ધંધો - એજન્ટ) ને રાજકોટ ખાતે જામનગર હાઇવે, ન્યારા બસ સ્ટોપ પાસેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.
પકડાયેલા આરોપી પાસેથી પોલીસે 25 ઓરિજનલ પાસપોર્ટ અને 4 મોબાઈલ ફોન રૂપિયા 16,000ની કિંમતના જપ્ત કર્યા છે
હાલ પોલીસ દ્વારા મુખ્ય આરોપી રાજેન્દ્ર મુળુભાઇ રાજગોરની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં વિદેશ જવા ઈચ્છતા અન્ય કેટલા લોકો આ ટોળકીનો ભોગ બન્યા છે તે અંગેના મોટા ખુલાસા થવાની સંભાવના છે.
