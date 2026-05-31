ETV Bharat / state

જામનગર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની ઉપર વૃક્ષ ધરાશાયી, પોલીસ સ્ટેશનને વ્યાપક નુકશાન

વૃક્ષને હટાવવાની અને નુકસાન પામેલા સીસીટીવી પોલ તેમજ ઇમારતનું સમારકામ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી.

જામનગર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની ઉપર વૃક્ષ ધરાશાયી
જામનગર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની ઉપર વૃક્ષ ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : શહેરમાં આજે વહેલી સવારે એક મોટી હોનારત થતાં થતાં રહી ગઈ છે. જામનગરના મહિલા પોલીસ સ્ટેશન પર વહેલી સવારે એક વિશાળકાય વૃક્ષ અચાનક ધરાશાયી થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. જોકે, વહેલી સવારનો સમય હોવાથી એક બહુ મોટી દુર્ધટના ટળી છે અને સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

મળતી માહિતી અનુસાર, વહેલી સવારે જ્યારે આ અકસ્માત સર્જાયો ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનની ઇમારત પર વૃક્ષનો મોટો હિસ્સો ખાબક્યો હતો. વૃક્ષ પડવાને કારણે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના છતના નળિયા કડડભૂસ થઈને તૂટી પડ્યા હતા અને ઇમારતના માળખાને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હતું. આ ઉપરાંત, સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે પોલીસ સ્ટેશનની બહાર લગાવવામાં આવેલો સીસીટીવી (CCTV) પોલ પણ વૃક્ષની ઝપેટમાં આવી જતાં સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થયો છે.

જામનગર મહિલા પોલીસ સ્ટેશનની ઉપર વૃક્ષ ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ ​સ્ટાફ ખુલ્લામાં બેસવા મજબૂર

ઘટના વહેલી સવારે ઘટી હોવાથી પોલીસ સ્ટેશનમાં સામાન્ય દિવસો જેટલી અવરજવર ન હતી, જેના કારણે એક મોટી જાનહાનિ અટકી છે. પરંતુ, આ અકસ્માત બાદ પોલીસ સ્ટેશનની અંદરની સ્થિતિ જોખમી બની ગઈ છે. છત પરથી નળિયા અને કાટમાળ ગમે ત્યારે નીચે પડે તેમ હોવાથી, હાલ સુરક્ષાના પગલાં રૂપે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનનો તમામ સ્ટાફ બહાર ખુલ્લામાં બેસવા મજબૂર બન્યો છે.

પોલીસ ​સ્ટાફ ખુલ્લામાં બેસવા મજબૂર
પોલીસ ​સ્ટાફ ખુલ્લામાં બેસવા મજબૂર (ETV Bharat Gujarat)

મહિલા પોલીસ એ જણાવ્યું કે, "આ ઘટના દિવસના સમયે બની હોત, જ્યારે અરજદારો અને પોલીસ સ્ટાફની ભારે અવરજવર હોય છે, તો ચોક્કસપણે કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકી હોત. કુદરતે આજે મોટી આફત ટાળી છે."

​હાલમાં તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે ધરાશાયી થયેલા વૃક્ષને હટાવવાની અને નુકસાન પામેલા સીસીટીવી પોલ તેમજ ઇમારતનું સમારકામ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેથી પોલીસ સ્ટેશનની કામગીરી ફરીથી રાબેતા મુજબ શરૂ કરી શકાય.

આ પણ વાંચો...

  1. નવસારીમાં ભારે વરસાદથી મહાકાય વૃક્ષ ધરાશાયી, માળા સાથે 40 જેટલા પક્ષીઓ પટકાતા કરાયા રેસ્ક્યૂ
  2. સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં વૃક્ષ ધરાશાયી, 1 વ્યક્તિ ઘાયલ

TAGGED:

JAMNAGAR CITY POLICE
JAMNAGAR NEWS
POLICE STATION ABOVE TREE COLLAPSED
WOMEN POLICE STATION
JAMNAGAR WOMEN POLICE STATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.