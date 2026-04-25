જામનગર: હથિયારો સાથે આતંક મચાવતા બે શખ્સોનો વીડિયો વાયરલ, પોલીસે કરી કાર્યવાહી
Published : April 25, 2026 at 4:25 PM IST
જામનગર : જિલ્લામાં ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલ ઉઠાવતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના વ્યસ્ત એવા દિગ્જામ સર્કલ નજીક જાહેર માર્ગ પર ધારદાર હથિયારો સાથે બે શખ્સોએ આતંક મચાવ્યો હતો અને ફરજ પરના પોલીસકર્મીઓને ખુલ્લેઆમ ધમકાવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, જામનગરના દિગ્જામ સર્કલ પાસે બે શખ્સો હાથમાં ધારદાર હથિયારો લઈને રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. આ શખ્સો એટલા બેફામ બન્યા હતા કે તેમણે જાહેર જનતામાં ભય ફેલાવવાની સાથે ત્યાં હાજર પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે પણ ઉગ્ર બબાલ કરી હતી. ચૂંટણીના સંવેદનશીલ સમયે જ પોલીસને ખુલ્લો પડકાર ફેંકી આ શખ્સોએ હથિયારો લહેરાવી આતંક મચાવ્યો હતો. આ દ્રશ્યો મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયા હતા અને જોતજોતામાં તેનો વીડિયો વાયરલ થઈ ગયો હતો.
પોલીસની કડક કાર્યવાહી
વીડિયો વાયરલ થતા જ જામનગર પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી હતી. ઉચ્ચ અધિકારીઓના આદેશ બાદ પોલીસે તાત્કાલિક તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરી બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. પોલીસે આ શખ્સો વિરુદ્ધ સરકારી ફરજમાં રુકાવટ ઉભી કરવી, જાહેર માર્ગ પર ભય ફેલાવવો અને બળજબરીથી નાણા પડાવી લેવા સહિતની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
જામનગરના ડીવાયએસપી જયવીર સિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "જાહેરમાં હથિયારો લહેરાવી પોલીસને પડકાર ફેંકનારા તત્વોને બક્ષવામાં આવશે નહીં. આરોપીઓ સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ચૂંટણીના સમયે શાંતિ ભંગ કરનારા અને કાયદો હાથમાં લેનારા કોઈપણ વ્યક્તિ સામે પોલીસ સખત હાથે કામ લેશે."
હાલમાં પોલીસે આ બંને શખ્સોનો ગુનાહિત ઈતિહાસ તપાસવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ સ્થાનિકોમાં ચર્ચા જગાવી છે કે પોલીસની હાજરી હોવા છતાં આવા અસામાજિક તત્વોમાં કાયદાનો ડર કેમ રહ્યો નથી. જોકે, પોલીસે ત્વરિત ધરપકડ કરીને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવી લીધો છે.
