ETV Bharat / state

જામનગરમાં અદ્ભુત ખગોળીય પ્રદર્શન યોજાયું: 'ઝીરો શેડો ડે' દરમિયાન પડછાયો ખરેખર સંપૂર્ણ રીતે કેમ ગાયબ થઈ જાય છે?, જાણો વૈજ્ઞાનિક રોચક વિગતો

ખગોળ વિજ્ઞાન અને કુદરતી ઘટનાઓમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે જામનગર ખાતે એક ખાસ અને અદ્ભુત અવસરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

જામનગરમાં અદ્ભુત ખગોળીય પ્રદર્શન યોજાયું
જામનગરમાં અદ્ભુત ખગોળીય પ્રદર્શન યોજાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર : ખગોળ વિજ્ઞાન અને કુદરતી ઘટનાઓમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે જામનગર ખાતે એક ખાસ અને અદ્ભુત અવસરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજકોસ્ટ (Gujcost) ગાંધીનગર પ્રેરિત અને એમ. ડી. મહેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત એમ. ડી. મહેતા જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (ધ્રોલ), ખગોળ મંડળ (જામનગર) અને રનતાળી ગ્રુપ (જામનગર)ના સંયુક્ત ઉપક્રમે શહેરના પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ ખાતે ‘ઝીરો શેડો ડે’ (Zero Shadow Day) એટલે કે ‘પડછાયા વિનાનો દિવસ’ નિમિત્તે પ્રદર્શન અને જીવંત નિદર્શનનું સુંદર આયોજન કરાયું હતું. 4 જૂનના રોજ આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત વિજ્ઞાન કેન્દ્રના એજ્યુકેશન ડાયરેક્ટર ડૉ. સંજય પંડ્યાએ મીડિયા સમક્ષ આ અનોખી ઘટના પાછળના વૈજ્ઞાનિક કારણોની રોચક વિગતો શેર કરી હતી.

બપોરે 12 વાગ્યે પડછાયો ગાયબ થવા પાછળનું વૈજ્ઞાનિક સત્ય

સામાન્ય રીતે લોકોમાં એવી માન્યતા હોય છે કે દરરોજ બપોરે 12 વાગ્યે સૂર્ય માથા પર આવે ત્યારે પડછાયો હોતો જ નથી. પરંતુ ડૉ. સંજય પંડ્યાએ આ ભ્રમ દૂર કરતા જણાવ્યું કે, સામાન્ય દિવસોમાં બપોરે સૂર્ય કિરણો 90 ડિગ્રીની આસપાસ હોવાથી પડછાયો ખૂબ નાનો ચોક્કસ બને છે, પરંતુ તે ક્યારેય સંપૂર્ણ ‘ઝીરો’ એટલે કે ગાયબ થતો નથી. જ્યારે 4 જૂનના રોજ સૂર્ય બરાબર 90 ડિગ્રીએ એટલે કે તેના ‘ઝેનિથ પોઈન્ટ’ (Zenith Point) પર હોવાથી પડછાયો બરાબર વ્યક્તિ કે વસ્તુના પાયામાં (તળિયે) આવી જાય છે, જેથી તે બિલકુલ દેખાતો નથી. આ સ્થિતિને જ ‘ઝીરો શેડો ડે’ કહેવામાં આવે છે.

જામનગરમાં અદ્ભુત ખગોળીય પ્રદર્શન યોજાયું (ETV Bharat Gujarat)

પૃથ્વીના નમનકોણ અને કર્કવૃત્તનું ગણિત

આ ઘટના પાછળ પૃથ્વીની ભૌગોલિક સ્થિતિ જવાબદાર છે. ડૉ. પંડ્યાએ સમજાવ્યું કે, પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 23.5^{\circ} નમેલી છે (નમનકોણ). આ કારણે પૃથ્વી પર કર્કવૃત્ત (23.5^{\circ} \text{ N}) અને મકરવૃત્ત (23.5^{\circ} \text{ S}) ની વચ્ચે આવેલા વિસ્તારોમાં સૂર્ય વર્ષમાં બે વાર બરાબર માથા પર આવે છે. ભારત અને ખાસ કરીને ગુજરાત તથા જામનગર આ ભૌગોલિક રેખાઓની ખૂબ નજીક હોવાથી સૂર્યની ઉત્તર તરફની ગતિ (ઉત્તરાયણ) દરમિયાન જૂન મહિનામાં આ ઝીરો શેડોની અદ્ભુત ઘટના અહીં જોવા મળે છે. આવી જ ઘટના હવે આગામી જુલાઈ મહિનામાં (સૂર્યની દક્ષિણ તરફની ગતિ એટલે કે દક્ષિણાયન વખતે) ફરીથી જોવા મળશે.

જામનગરમાં અદ્ભુત ખગોળીય પ્રદર્શન યોજાયું
જામનગરમાં અદ્ભુત ખગોળીય પ્રદર્શન યોજાયું (ETV Bharat Gujarat)

ડૉ. સંજય પંડ્યાએ જણાવ્યું કે, "સામાન્ય રીતે આવી ગરમીમાં લોકો ઘરોમાં પુરાઈ રહેતા હોય છે, પરંતુ મીડિયાના માધ્યમથી આ પ્રકારના કાર્યક્રમો પ્રસારિત થવાથી લોકોમાં ખગોળ વિજ્ઞાન પ્રત્યે જાગૃતિ વધે છે. આ આયોજનમાં સંસ્થાના અન્ય અગ્રણીઓ અને વિજ્ઞાન પ્રેમીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા."

જુદા જુદા આકારો દ્વારા અનોખું પ્રદર્શન

આ ખગોળીય ઘટનાને સામાન્ય જનતા અને બાળકો સહેલાઈથી સમજી શકે તે માટે પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ પર વિવિધ ભૌમિતિક વસ્તુઓ દ્વારા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે સૂર્ય બરાબર માથા પર આવ્યો ત્યારે નળાકાર વસ્તુનો પડછાયો વર્તુળ જેવો, સિલિન્ડરનો પડછાયો રીંગ જેવો અને લંબઘન વસ્તુનો પડછાયો ચોરસ આકારમાં તેની બરાબર નીચે જ સમેટાઈ ગયો હતો.

આ પણ વાંચો...

  1. આજથી 2 મહિના સુધી આકાશમાં દેખાશે 'બે ચંદ્ર', શું 11 વર્ષ પહેલા જેવી તબાહી થશે?, જાણો આ મિની મૂન વિશેની રસપ્રદ વાતો - sky 2 moons 2024 PT 5
  2. શનિ-ગુરુ ગ્રહ આજે પૃથ્વીથી એકદમ નજીક, ખગોળીય ઘટના જોઈ જૂનાગઢવાસીઓ થયા ઉત્સુક

TAGGED:

ZERO SHADOW DAY
JAMNAGAR CITY NEWS
જામનગર ખગોળીય પ્રદર્શન
ઝીરો શેડો ડે
JAMNAGAR ASTRONOMICAL EXHIBITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.