જામનગરમાં મત માંગવા નીકળેલા ઉમેદવારનો લોકોની ફરિયાદો સાંભળી મિજાજ ગયો, કહ્યું- હજુ વીડિયો ઉતારી લેજે

જામનગરના વોર્ડ નંબર 2ના ભાજપના ઉમેદવાર જયરાજસિંહનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં જોરશોરથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

જામનગરમાં મત માંગવા નીકળેલા ઉમેદવારનો લોકોની ફરિયાદો સાંભળી મિજાજ ગયો
જામનગરમાં મત માંગવા નીકળેલા ઉમેદવારનો લોકોની ફરિયાદો સાંભળી મિજાજ ગયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 8:32 PM IST

​જામનગર: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનો માહોલ ગરમાયો છે, ત્યારે જામનગરના રાજકારણમાં એક નવો વિવાદ સર્જાયો છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન મતદારોને રીઝવવાના બદલે ઉમેદવારોનો અસલી મિજાજ સામે આવી રહ્યો હોય તેમ જણાય છે. જામનગરના વોર્ડ નંબર 2ના ભાજપના ઉમેદવાર જયરાજસિંહનો એક વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં જોરશોરથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તેઓ રજૂઆત કરવા આવેલા નાગરિક સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી કરતા જોવા મળે છે.

​શું છે સમગ્ર ઘટના?
​મળતી માહિતી મુજબ, વોર્ડ નંબર 2માં જ્યારે ભાજપના ઉમેદવાર જયરાજસિંહ પોતાના સમર્થકો સાથે પ્રચાર કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વિસ્તારના એક જાગૃત નાગરિકે તેમના વિસ્તારમાં બાકી રહેલા કામો અને સ્થાનિક સમસ્યાઓ બાબતે રજૂઆત કરી હતી. સામાન્ય રીતે ચૂંટણી સમયે ઉમેદવારો લોકોની વાત સાંભળીને ખાતરી આપતા હોય છે, પરંતુ અહીં દ્રશ્યો કંઈક અલગ જ જોવા મળ્યા હતા. રજૂઆત સાંભળતા જ ઉમેદવાર જયરાજસિંહ ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને નાગરિક સાથે માથાકૂટ કરવા લાગ્યા હતા.

જામનગરમાં મત માંગવા નીકળેલા ઉમેદવારનો લોકોની ફરિયાદો સાંભળી મિજાજ ગયો (ETV Bharat Gujarat)

​'હજી વીડિયો ઉતારી લેજે'
​વાયરલ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, જ્યારે સામેની વ્યક્તિ આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ઉતારતી હતી, ત્યારે ડરવા કે નમ્રતા દાખવવાના બદલે ઉમેદવારે વધુ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે વીડિયો ઉતારનાર શખ્સને પડકાર ફેંકતા કહ્યું કે, "હજી વીડિયો ઉતારી લેજે."

​મતદારોમાં રોષની લાગણી
આ વીડિયો વાયરલ થતા જ જામનગરના રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. સ્થાનિક લોકોમાં ચર્ચા જાગી છે કે જે ઉમેદવાર અત્યારથી જ મતદારોના પ્રશ્નો સાંભળવાને બદલે તેમની પર ગુસ્સો કરી રહ્યા છે, તે જીત્યા પછી જનતાની સેવા કેવી રીતે કરશે?

સ્થાનિક રહેવાસીએ જણાવ્યું હતું કે, ​"લોકશાહીમાં મતદાર રાજા છે, પણ અહીં તો ઉમેદવાર જ પોતાને રાજા સમજી રહ્યા હોય તેવું વર્તન કરી રહ્યા છે."

