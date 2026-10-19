જામનગરના સાહિત્યકાર ડૉ. સતિષચંદ્ર વ્યાસને 'રવિ - ગગનની ગોઠડી' નવલકથા માટે પ્રતિષ્ઠિત 'દર્શક એવોર્ડ' એનાયત
આ નવલકથામાં રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના જીવનના અનેક અલ્પપ્રસિદ્ધ અને અસ્પૃશ્ય રહ્યાં હોય તેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણોને ખૂબ જ સુંદર, રસપ્રદ અને સચોટ રીતે આલેખાયા છે
Published : October 19, 2026 at 9:58 PM IST
જામનગર: છોટી કાશી તરીકે ઓળખાતું જામનગર શહેર માત્ર ઉદ્યોગો માટે જ નહીં, પરંતુ કલા, સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યના ક્ષેત્રે પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં પોતાનું આગવું સ્થાન ધરાવે છે. આ પરંપરાને આગળ વધારતા જામનગરના વરિષ્ઠ અને ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર લેફ્ટનન્ટ ડૉ. સતિષચંદ્ર વ્યાસ (જેઓ સાહિત્ય જગતમાં 'શબ્દ' ઉપનામથી જાણીતા છે) તેમણે પોતાના ઉત્કૃષ્ટ સર્જન થકી શહેરના ગૌરવમાં ફરી એકવાર અભિવૃદ્ધિ કરી છે.
ડૉ. સતિષચંદ્ર વ્યાસને તાજેતરમાં જ સાહિત્ય ક્ષેત્રે તેમના અમૂલ્ય પ્રદાન બદલ વધુ એક ઝળહળતી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. ગુજરાતની જાણીતી સંસ્થા 'કુમાર આર્ટ ફાઉન્ડેશન' દ્વારા તેમના બહુચર્ચિત પુસ્તક 'રવિ - ગગનની ગોઠડી'ને નવલકથા વિભાગમાં પ્રતિષ્ઠિત અને અત્યંત સન્માનનીય એવો 'દર્શક એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ સમાચાર મળતાં જ જામનગરના કલા અને સાહિત્ય જગતમાં અત્યંત આનંદ અને હર્ષની લહેર છવાઈ ગઈ છે.
સાહિત્યિક વર્તુળોમાં અને વિવેચકોમાં ભારે આવકાર મેળવનાર ડૉ. સતિષચંદ્ર વ્યાસ 'શબ્દ' લિખિત નવલકથા 'રવિ - ગગનની ગોઠડી' એક અત્યંત વિશેષ કૃતિ છે. આ નવલકથામાં નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા અને વિશ્વકવિ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના જીવનના અનેક અલ્પપ્રસિદ્ધ અને અત્યાર સુધી અસ્પૃશ્ય રહ્યાં હોય તેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણોને ખૂબ જ સુંદર, રસપ્રદ અને સચોટ રીતે આલેખવામાં આવ્યા છે. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જેવા વિરાટ વ્યક્તિત્વ પર કલમ ચલાવવી અને તેમના જીવનના વણખેડાયેલા પાસાઓને વાચકો સમક્ષ રજૂ કરવા તે એક અત્યંત કઠિન કાર્ય છે, જેને ડૉ. વ્યાસે પોતાના ઊંડા અભ્યાસ થકી સુપેરે પાર પાડ્યું છે.
ડૉ. વ્યાસની આ સાહિત્યિક યાત્રા અવિરત અને અનેક સળંગ સફળતાઓથી ભરેલી રહી છે. કલમ અને શબ્દોના આ સાધકને આ પૂર્વે પણ અનેક દિગ્ગજ સન્માનો પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે. અગાઉ તેમને ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ તરફથી અત્યંત સન્માનનીય ગણાતો 'અરવિંદ સુવર્ણચંદ્રક' એનાયત થઈ ચૂક્યો છે. આ ઉપરાંત, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ તેમની કલમની નોંધ લેવાઈ છે. પાડોશી દેશ બાંગ્લાદેશની ઢાકા યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત તેમના 'બાઉલ ગીતો' પરના સંશોધનાત્મક પુસ્તકને પણ અગાઉ ભારતીય સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યું છે.
સાહિત્ય ક્ષેત્રે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સતત સક્રિય અને મા સરસ્વતીની આરાધનામાં સમર્પિત એવા ડૉ. સતિષચંદ્ર વ્યાસ 'શબ્દ'ને વધુ એક ગૌરવવંતો 'દર્શક એવોર્ડ' એનાયત થતાં જામનગરના સાંસ્કૃતિક અને કલા વિશ્વની ગરિમા વધુ બુલંદ બની છે. આ ઝળહળતી સિદ્ધિ બદલ શહેરના સાહિત્યપ્રેમીઓ, બુદ્ધિજીવીઓ, લેખકો, કવિઓ અને વિવિધ સામાજિક-સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ દ્વારા તેમના પર શુભેચ્છાઓનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત તેઓ ભવિષ્યમાં પણ ગુજરાતી સાહિત્યને આવી જ ઉત્તમ કૃતિઓ અર્પણ કરતા રહે તેવી મંગલકામનાઓ પાઠવવામાં આવી રહી છે.
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