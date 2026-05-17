જામનગર: ઠેબા ચોકડી પર ફરી ગમખ્વાર અકસ્માત, બેકાબૂ ટ્રકે એકસાથે 5 વાહનોને અડફેટે લીધા

મોડી રાત્રે ઠેબા ચોકડી પાસે પેટ્રોલ પંપ નજીક બેકાબૂ ટ્રકે એકસાથે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી, ઘટનાસ્થળે નાસભાગનો માહોલ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 8:04 PM IST

જામનગર : શહેરમાં ટ્રાફિક અને વાહનચાલકોની સુરક્ષાને લઈને ફરી એકવાર મોટા સવાલો ઊભા થયા છે. જામનગરની 'ડેન્જર ઝોન' ગણાતી ઠેબા ચોકડી પાસે ગત મોડી રાત્રે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એક બેકાબૂ ટ્રક ચાલકે પેટ્રોલ પંપ નજીક એકસાથે પાંચ કરતાં વધુ વાહનોને અડફેટે લેતા ઘટનાસ્થળે ભારે નાસભાગ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં મોટરસાયકલ ચાલકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે જામનગરની સરકારી જી.જી. હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

અકસ્માત બાદ હાઈવે પર ચક્કાજામ

મોડી રાત્રે બનેલી આ ઘટનાને પગલે ઠેબા ચોકડી વિસ્તારમાં વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી અને ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે વાહનો રોડ પર જ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયા હતા, જેના કારણે અન્ય વાહનચાલકો કલાકો સુધી અટવાઈ પડ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ જામનગર સિટી-એ ડિવિઝન પોલીસની ટુકડી તાબડતોબ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસે ભારે જહેમત બાદ અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને રોડની બાજુ પર કરાવીને ટ્રાફિક હળવો કર્યો હતો અને મામલો થાળે પાડ્યો હતો.

RTOના રિપોર્ટમાં 'બ્લેક સ્પોટ' જાહેર

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, હજુ થોડા દિવસો પહેલા જ ETV ભારતના એક્સક્લુઝિવ રિપોર્ટમાં આ ઠેબા ચોકડીને 'અકસ્માત ઝોન' તરીકે ખુલ્લી પાડવામાં આવી હતી. તંત્રની આંખ ઉઘાડનારા આ અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે, પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરી (RTO)ના સત્તાવાર રિપોર્ટ મુજબ ઠેબા ચોકડીને 'બ્લેક સ્પોટ' (Black Spot) જાહેર કરવામાં આવેલી છે. બ્લેક સ્પોટ એટલે કે એવો વિસ્તાર જ્યાં ભૌગોલિક ખામી અથવા ભારે ટ્રાફિકને કારણે અકસ્માત સર્જાવાની સંભાવનાઓ સૌથી વધુ રહેલી હોય છે.

RTO દ્વારા આ વિસ્તારને જોખમી જાહેર કરાયો હોવા છતાં, વહીવટી તંત્ર કે હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા અહીં ગતિ અવરોધક (બમ્પ), પ્રોપર સાઈન બોર્ડ કે ટ્રાફિક સિગ્નલ જેવી કોઈ નક્કર કામગીરી કરવામાં આવી નથી.

ગઈકાલની આ ઘટનાએ સાબિત કરી દીધું છે કે જો હવે તંત્ર દ્વારા ઠેબા ચોકડી પર તાત્કાલિક કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં અહીં કોઈ મોટી જાનહાનિ થવાની પૂરેપૂરી આશંકા છે. હાલમાં સિટી-એ ડિવિઝન પોલીસે ફરાર ટ્રક ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

