જામનગર: બે વિપક્ષી નેતાઓ સામે 'ગુજસીટોક' હેઠળ કાર્યવાહીથી ખળભળાટ, ગેરકાયદે મિલકતો પર બુલડોઝર ચાલશે

શહેરના બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ અને તેમની ગેંગ વિરુદ્ધ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.

જામનગર: બે વિપક્ષી નેતાઓ સામે 'ગુજસીટોક' હેઠળ કાર્યવાહીથી ખળભળાટ
જામનગર: બે વિપક્ષી નેતાઓ સામે 'ગુજસીટોક' હેઠળ કાર્યવાહીથી ખળભળાટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 10:26 PM IST

જામનગર: જામનગર શહેરમાં ગુનાખોરી ડામવા માટે પોલીસ તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે. શહેરના બે પૂર્વ વિપક્ષી નેતાઓ અને તેમની ગેંગ વિરુદ્ધ ગુજસીટોક (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો નોંધી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. અસ્લમ ખીલજી અને પૂર્વ કોર્પોરેટર અલ્તાફ ખફીની ગેંગના સાગરીતો વિરુદ્ધ હત્યા, દુષ્કર્મ અને હથિયાર જેવા અનેક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

જામનગર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં આ બંને ગેંગનો ભયાનક ગુનાહિત ઇતિહાસ બહાર આવ્યો છે.

જામનગર: બે વિપક્ષી નેતાઓ સામે 'ગુજસીટોક' હેઠળ કાર્યવાહીથી ખળભળાટ (ETV Bharat Gujarat)

અસ્લમ ખીલજી ગેંગ: આ ગેંગના કુલ 18 સભ્યો સામે ગુજસીટોક લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગેંગ વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીમાં કુલ 46 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલમાં 18 પૈકી 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે, જ્યારે બાકીના 5 આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે.

​અલ્તાફ ખફી ગેંગ: પૂર્વ કોર્પોરેટર અલ્તાફ ખફીની ગેંગના 11 આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ગેંગ સામે કુલ 52 ગુનાઓ દાખલ છે. હાલમાં 8 આરોપીઓ જેલમાં છે, 1ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 2 આરોપીઓ હજુ ફરાર છે. ​આ આરોપીઓ સામે હત્યા, દુષ્કર્મ, આર્મ્સ એક્ટ, ધાડ, એટ્રોસિટી અને નાર્કોટિક્સ (NDPS) જેવા ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, જે દર્શાવે છે કે આ ટોળકીઓ શહેરમાં આતંક ફેલાવવાનું કામ કરતી હતી.

​ગેરકાયદે મિલકતો પર ચાલશે હથોડો
​જામનગર એસ.પી. રવિ મોહન સૈનીએ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ગુનેગારોએ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જે મિલકતો ઊભી કરી છે તેની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવશે. જો આ મિલકતો ગેરકાયદેસર જણાશે તો તંત્ર દ્વારા તેને તોડી પાડવાની (ડિમોલિશન) કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. પોલીસનો ઉદ્દેશ્ય ગુનેગારોની આર્થિક કમર તોડવાનો છે. આ ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે ખાસ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર મિલકતોની તપાસ બાદ તેને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવશે."

​સ્પેશિયલ ટીમ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ
​આ સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને જોતા તપાસની જવાબદારી શહેર DySP જયવીરસિંહ ઝાલાને સોંપવામાં આવી છે. તેમની આગેવાનીમાં LCB (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) અને SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ) ની ટીમો સંયુક્ત રીતે તપાસ ચલાવી રહી છે.

