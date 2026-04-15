જામનગર: પીઠડ જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર ખેલ ખેલાયો, આપ-કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ફોર્મ પરત ખેંચતા ભાજપ ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 5:51 PM IST

જામનગર: જિલ્લાના રાજકારણમાં મોટા ઉલટફેર વચ્ચે જોડીયા તાલુકાની પીઠડ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જીતનો પંચમ લહેરાવ્યો છે. ભાજપના ઉમેદવાર મયુરીબેન મૌલીકભાઈ ગોધાણી આ બેઠક પર બિનહરીફ વિજેતા જાહેર થયા છે. જોકે, આ જીતની સાથે જ સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો આવી ગયો છે અને અનેક ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે.

​વિપક્ષી ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચ્યા

​આ બેઠક પર ચૂંટણીનો જંગ જામશે તેવી અપેક્ષા હતી, પરંતુ અંતિમ ક્ષણે ચિત્ર બદલાઈ ગયું હતું. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાબા લગધીરસિહ જાડેજા અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ઉમેદવાર પ્રફુલાબેન અઘેરાએ અચાનક જ પોતાના ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા ભાજપના ઉમેદવાર માટે રસ્તો સાફ થઈ ગયો હતો. ભાજપના પૂર્વ મંત્રી હકુભા જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આ ફોર્મ પરત ખેંચવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હતી.

​લોકશાહી અને મત અધિકાર મુદ્દે સવાલો

​એક તરફ ભાજપ આ જીતને સંગઠનની તાકાત ગણાવી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ સામાન્ય જનતામાં મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. વિપક્ષી ઉમેદવારોએ છેલ્લી ઘડીએ પીછેહઠ કરતા લોકોમાં એવી ચર્ચા જાગી છે કે મતદારોનો 'મતાધિકાર' છીનવાયો છે. જો ચૂંટણી યોજાઈ હોત તો જનતાને પોતાનો પ્રતિનિધિ પસંદ કરવાની તક મળી હોત, પરંતુ બિનહરીફ વરણી થતા મતદાનની પ્રક્રિયા જ નાબૂદ થઈ ગઈ છે.

​લોભ-લાલચની ચર્ચાઓએ પકડ્યું જોર

​ગામના ચોરે અને સોશિયલ મીડિયામાં એવી પ્રબળ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે કોંગ્રેસ અને 'આપ'ના ઉમેદવારોએ કોઈ મોટા દબાણ હેઠળ અથવા તો લોભ-લાલચમાં આવીને પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચ્યા છે. વિપક્ષી છાવણીમાં થયેલા આ ગાબડાથી કાર્યકરોમાં પણ નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

​"જ્યારે લોકશાહીમાં વિપક્ષ જ મેદાન છોડી દે, ત્યારે જનતાના અવાજનું શું?" - આ સવાલ હાલ જોડીયા પંથકમાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે.

આમ, જામનગરની પીઠડ બેઠક ભલે ભાજપના ફાળે ગઈ હોય, પણ જે રીતે વિપક્ષી ઉમેદવારોએ હથિયાર હેઠા મૂક્યા છે, તેણે આગામી દિવસો માટે અનેક રાજકીય તર્ક-વિતર્કોને જન્મ આપ્યો છે.

