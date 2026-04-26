જામનગર: મતદાનની ચહલપહલ વચ્ચે શોકની લહેર, AAP ઉમેદવાર નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન
વોર્ડ નંબર 3માં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારની એક દિવસ પહેલા તબિયત લથડી, બાદમાં સ્થિતિ સુધરી હતી અને આજે અચાનક હાર્ટ એટેક આવતા મૃત્યુ થયું હતું
Published : April 26, 2026 at 6:50 PM IST
જામનગર: મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે આજે એક અત્યંત દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. વોર્ડ નંબર 3 ના આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના ઉમેદવાર નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું હૃદયરોગના હુમલાને કારણે નિધન થયું છે. એક તરફ શહેરમાં મતદાનની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, ત્યારે બીજી તરફ આ આઘાતજનક સમાચાર મળતા રાજકીય આલમ અને સ્થાનિકોમાં ભારે શોક વ્યાપી ગયો છે.
ઘટનાની વિગત
મળતી માહિતી મુજબ, નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચૂંટણી પ્રચારમાં સતત વ્યસ્ત હતા. ગઈકાલે તેમની તબિયત અચાનક લથડતા તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેમની સ્થિતિમાં સુધારો જણાતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. જોકે, કુદરતને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. આજે સવારે ફરી એકવાર તેમને છાતીમાં સખત દુખાવો ઉપડ્યો હતો. પરિવારજનો દ્વારા તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ડોક્ટરોના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા અને ટૂંકી સારવાર દરમિયાન જ તેમનું અવસાન થયું હતું. ડોક્ટરોએ તેમના મૃત્યુનું કારણ મેસિવ કાર્ડિયાક અરેસ્ટ (હૃદયરોગનો હુમલો) જણાવ્યું છે.
ચૂંટણીના માહોલમાં શોકનો માહોલ
વોર્ડ નંબર 3 માં નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા એક મજબૂત ઉમેદવાર તરીકે ઉભરી રહ્યા હતા. તેમના નિધનના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં હોસ્પિટલ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા. અન્ય પક્ષના નેતાઓએ પણ આ ઘટના અંગે ઘેરા દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે.
મતદાન પર અસર
ચૂંટણીના દિવસે જ ઉમેદવારનું અવસાન થતા હવે આ વોર્ડમાં મતદાનની પ્રક્રિયા કે પરિણામ પર શું અસર પડશે તે અંગે વહીવટી તંત્ર દ્વારા આગામી સમયમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવશે. હાલમાં તો જામનગરના રાજકારણમાં આ ઘટનાને પગલે ગમગીની છવાઈ ગઈ છે અને સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી રહ્યા છે.
