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કરબલાના શહીદોની યાદમાં યોજાયા ‘આગના માતમ’, મોહર્રમના આઠમા દિવસે જામનગરમાં યોજાય છે આ પરંપરા

પંચેશ્વર ટાવર પાસે આવેલી મસ્જિદમાં લાકડાં સળગાવી તૈયાર કરાયો ધગધગતો ક્યારો, મજલીસ બાદ ‘યા હુસૈન’ના કરુણ નારા સાથે માતમ શરૂ થતાં આખું વાતાવરણ થયું ગમગીન.

જામનગરમાં મહોરમ નિમિત્તે ધગધગતા અંગારા પર ‘આગનો માતમ’ યોજાયો
જામનગરમાં મહોરમ નિમિત્તે ધગધગતા અંગારા પર ‘આગનો માતમ’ યોજાયો (Etv Bharat Gujarati)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 1:51 PM IST

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જામનગર: ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પયગંબર હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમના દોહિત્ર હઝરત ઇમામ હુસૈન (અ.સ.) અને તેમના 72 સાથીદારોએ કરબલાના મેદાનમાં માનવતા, હક અને સચ્ચાઈ ખાતર વહોરેલી શહાદતની યાદમાં મહોરમ માસ દરમિયાન વિશ્વભરમાં ગમગીન માહોલમાં માતમ મનાવવામાં આવે છે. આ કડીમાં જામનગરમાં દર વર્ષની પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ મહોરમના આઠમા દિવસે ખોજા શિયા ઇસ્ના અશરી જમાત દ્વારા હૃદયસ્પર્શી ‘આગનો માતમ’ (ફાયર માતમ) યોજાયો હતો. કરબલાના શહીદો પ્રત્યે અકીદત (શ્રદ્ધા) પ્રગટ કરતી આ વિશિષ્ટ અને સાહસિક ધાર્મિક વિધિને નિહાળવા માટે હજારોની મેદની ઉમટી પડી હતી.

જામનગરના પંચેશ્વર ટાવર પાસે આવેલા ખોજા શિયા ઇસ્ના અશરી મસ્જિદ (ઇમામબારગાહ) ના પટાંગણમાં આ ભવ્ય અને ગમગીન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વહેલી સવારથી જ અહીં લાકડાઓ સળગાવીને ધગધગતા અંગારાનો આખો ક્યારો (ખાડો) તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. મહોરમની મજલીસ (ધાર્મિક સભા) પૂર્ણ થયા બાદ, વાતાવરણ ‘યા હુસૈન... યા હુસૈન...’ ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ત્યારબાદ ખોજા શિયા સમાજના નાના બાળકો, યુવાનો અને વડીલો ગમગીન માહોલમાં ખુલ્લા પગે આ ધગધગતા અંગારાના ક્યારા પરથી પસાર થયા હતા અને છાતી પીટીને માતમ મનાવ્યો હતો. આ દ્રશ્ય જોઈને ત્યાં હાજર સૌ કોઈ શ્રદ્ધાળુઓની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.

શું છે આ પરંપરા જાણો વિગતે (Etv Bharat Gujarati)

આ પ્રસંગે શિયા સમાજના ધાર્મિક અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અંદાજે 1400 વર્ષ પૂર્વે કરબલાના તપતા રણમાં હઝરત ઇમામ હુસૈન અને તેમના પરિવારે ભૂખ્યા-તરસ્યા રહીને જે કુરબાની આપી હતી, આ આગનો માતમ તેની સામે કંઈ જ નથી. ઇમામ હુસૈનના ગમમાં ડૂબેલા સાચા શ્રદ્ધાળુઓને આ ધગધગતી આગ પણ દઝાડી શકતી નથી, જે તેમની અતૂટ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે.

જામનગરમાં મહોરમ નિમિત્તે ધગધગતા અંગારા પર ‘આગનો માતમ’ યોજાયો (Etv Bharat Gujarati)

આ પરંપરાગત કાર્યક્રમમાં જામનગર શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી માત્ર મુસ્લિમ સમાજ જ નહીં, પરંતુ હિન્દુ સમુદાયના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં કરબલાના શહીદોને અંજલિ આપવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કોમી એકતાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ખોજા શિયા સમાજના સ્વયંસેવકો અને આગેવાનોની જહેમતથી સમગ્ર કાર્યક્રમ અત્યંત શાંતિપૂર્ણ, શિસ્તબદ્ધ અને શ્રદ્ધાભેર માહોલમાં સંપન્ન થયો હતો.

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