જામનગર: જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગમાં વહેલી સવારે લાગી આગ, મહત્વના દસ્તાવેજો અને ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો ખાખ
આજે વહેલી સવારે અંદાજે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ જિલ્લા પંચાયતના DPMU (District Programme Management Unit) ના એક ખૂણામાં આગ લાગી હતી.
Published : April 18, 2026 at 1:44 PM IST
જામનગર: જામનગર જિલ્લા પંચાયત કચેરીના આરોગ્ય વિભાગ (DPMU) માં વહેલી સવારે અચાનક આગ ફાટી નીકળતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં કચેરીના અગત્યના સરકારી દસ્તાવેજો, રેકોર્ડ્સ તેમજ કમ્પ્યુટર અને એસી જેવા મોંઘા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો બળીને ખાખ થઈ ગયા છે.
ઘટનાની વિગત
મળતી માહિતી મુજબ, આજે વહેલી સવારે અંદાજે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ જિલ્લા પંચાયતના DPMU (District Programme Management Unit) ના એક ખૂણામાં આગ લાગી હતી. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. સવારનો સમય હોવાથી કચેરીમાં કોઈ હાજર નહોતું, પરંતુ ધુમાડાના ગોટેગોટા દેખાતા સ્થાનિકો અને સુરક્ષાકર્મીઓ સતર્ક થયા હતા.
મોટું નુકસાન અને તપાસ
આ અંગે જામનગર ઇન્ચાર્જ CDHO ડો. પી.કે. સિંહ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આગની ઘટનામાં કચેરીના અનેક મહત્વના રેકોર્ડ્સ અને કાગળો સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા છે. આ ઉપરાંત ઓફિસમાં રહેલા કમ્પ્યુટર્સ, એસી (AC) અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ચીજવસ્તુઓને પણ ભારે નુકસાન થયું છે.
ડો. સિંહે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "આગ લાગવા પાછળનું પ્રાથમિક કારણ શોર્ટ સર્કિટ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. નુકસાનનું ચોક્કસ આંકલન કરવા માટે એક ખાસ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે, જે સમગ્ર ઘટનાનો સર્વે કરી રહી છે."
તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી
આગ લાગવાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમને પાલિકા દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી. હાલ આગ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. જોકે, સરકારી કામગીરીના અગત્યના ડેટા અને ફાઇલો બળી જવાથી આગામી દિવસોમાં વહીવટી કામગીરી પર તેની અસર પડી શકે છે. તંત્ર દ્વારા હવે ઓફિસમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો અને વાયરિંગની ચકાસણી કરવામાં આવશે જેથી ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટના નિવારી શકાય.