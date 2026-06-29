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જામનગર: જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં 5 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર દુષ્કર્મ, નરાધમ આરોપી જેલભેગો

જીઆઈડીસી ફેઝ-૩ વિસ્તારમાં મજૂરી કામ કરીને પેટિયું રળતા પરપ્રાંતીય શ્રમિક પરિવારની પાંચ વર્ષની બાળકી ઘર નજીક રમી રહી હતી.

પંચકોશી 'બી' ડિવિઝન પોલીસ મથક
પંચકોશી 'બી' ડિવિઝન પોલીસ મથક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 9:25 PM IST

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જામનગર: જામનગરના જીઆઇડીસી ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાંથી માનવતાને શર્મસાર કરતી એક અત્યંત આઘાતજનક ઘટના સામે આવી છે. અહીં રહેતા એક પરપ્રાંતીય શ્રમિક પરિવારની માત્ર પાંચ વર્ષની માસૂમ બાળકી પર એક ૩૫ વર્ષના શખ્સે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો સનસનાટીભર્યો બનાવ પ્રકાશમાં આવતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે અને લોકોમાં નરાધમ પ્રત્યે ભારે ફિટકારની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

રમતી બાળકીને એકાંતમાં લઈ જઈ હવસનો શિકાર બનાવી

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, જીઆઈડીસી ફેઝ-૩ વિસ્તારમાં મજૂરી કામ કરીને પેટિયું રળતા પરપ્રાંતીય શ્રમિક પરિવારની પાંચ વર્ષની બાળકી ઘર નજીક રમી રહી હતી. આ દરમિયાન આ જ વિસ્તારમાં રહેતા ૩૫ વર્ષના એક નરાધમે માસૂમ બાળકીને એકલી જોઈ તેને લલચાવી-ફોસલાવીને એકાંતવાળી જગ્યાએ લઈ ગયો હતો. નરાધમે બાળકીની લાચારીનો ગેરલાભ ઉઠાવી તેના પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. બાળકીએ રડારોળ કરતા આખો મામલો સામે આવ્યો હતો.

માતાએ નોંધાવી ફરિયાદ, પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી

આ કાળજું કંપાવી દેનારી ઘટનાની જાણ જ્યારે માસૂમ બાળકીની માતાને થઈ, ત્યારે પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. પીડિતાની માતાએ તાત્કાલિક પંચકોશી 'બી' ડિવિઝન પોલીસ મથકનો સંપર્ક સાધ્યો હતો અને નરાધમ સામે કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને પોલીસે તાબડતોબ ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની અટકાયત કરી લીધી હતી. પ્રાથમિક પૂછપરછ અને જરૂરી કાયદાકીય કાર્યવાહી પૂર્ણ કર્યા બાદ કોર્ટના આદેશ અનુસાર આરોપીને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે.

ચોતરફ ફિટકાર અને કડક સજાની માંગ

આ નપાવટ કૃત્ય સામે આવતા જ જામનગરના સ્થાનિક લોકો અને શ્રમિક સંગઠનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. માસૂમ બાળકી સાથે આવું અમાનવીય કૃત્ય કરનાર નરાધમને કડકમા કડક સજા થાય તેવી માંગ ઉઠી રહી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા પીડિત બાળકીની તબીબી તપાસ (મેડિકલ ચેકઅપ) કરાવવામાં આવી છે.

પોલીસ નિવેદન: "આરોપી વિરુદ્ધ મજબૂત પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. કેસને ફાસ્ટ ટ્રેક પર ચલાવી નરાધમને કડક સજા થાય તે દિશામાં મેડિકલ રિપોર્ટ સહિતની તપાસ કાર્યવાહી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે."

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