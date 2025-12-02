સોમનાથની મુલાકાતે J&Kના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહા, મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહાએ સંધ્યા આરતી કરી સોમનાથની સંસ્કૃતિ દર્શાવતો લાઈટ એન્ડ સાઉન્ડ શો પણ માણ્યો.
Published : December 2, 2025 at 8:31 AM IST
ગીર સોમનાથ : જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ (લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર) મનોજ સિંહા ગીર સોમનાથ જિલ્લાની બે દિવસની મુલાકાતે છે. ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહાએ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગમાંથી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
સોમનાથની મુલાકાતે મનોજ સિંહા
સૌ પ્રથમ ઢોલ અને શરણાઈના સૂર વચ્ચે ઉપરાજ્યપાલનું મંદિરના પ્રાંગણમાં ઉષ્માસભર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાજ્યપાલે મહાદેવના દર્શન કરી સૂર્યાસ્ત બાદ દેવાધિદેવ મહાદેવની દિવ્ય સંધ્યા આરતીનો લાભ લીધો હતો. સાથે જ તેમણે સોમનાથની દિવ્યતા અને ભવ્યતા પ્રત્યક્ષ નિહાળી અને અલૌકિક ઉર્જાનો અનુભવ કર્યો હતો.
મહાદેવના દર્શન કર્યા, દિવ્ય સંધ્યા આરતીનો લાભ લીધો
મહાદેવના દર્શન બાદ ઉપરાજ્યપાલે સમગ્ર પરિસરમાં પ્રદક્ષિણા કરી હતી, અને કપર્દી વિનાયક ગણપતિજી સહિત પરિસરમાં રહેલા વિવિધ સ્થાનો વિશે વિસ્તારમાં માહિતી મેળવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, બપોર બાદ ઉપરાજ્યપાલ ઈણાજ કોસ્ટગાર્ડ હેલીપેડ ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. જ્યાં જિલ્લા કલેક્ટર એન. વી. ઉપાધ્યાય, જિલ્લા પોલીસવડા જયદીપસિંહ જાડેજા, કોસ્ટગાર્ડ સ્ટેશનના કમાન્ડિંગ ઓફિસર સંજયકુમારે ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું હતું.
એક બીલીપત્ર, એક પુષ્પ, એક લોટા જલની ધાર...
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ મનોજ સિંહાએ સોમનાથના સાનિધ્યમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ માણ્યો હતો. કાર્તિકી પૂર્ણિમાના મેળામાં માયાભાઈ આહીર અને કિર્તીદાન ગઢવીની જોડીએ લોક સાહિત્ય-લોક ગાયનમાં રંગ જમાવ્યો હતો.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઉપરાજ્યપાલ (લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર) મનોજ સિંહાએ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ દેવાધિદેવ મહાદેવના દર્શન-સંધ્યા આરતી કરી હતી. સાથે જ સોમનાથના સાંનિધ્યે અંતિમ ચરણમાં પહોંચેલા કાર્તિકી પૂર્ણિમાના મેળામાં યોજાતા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને મન ભરીને માણ્યો હતો.
માયાભાઈ આહીર અને કિર્તીદાન ગઢવી રંગ જમાવ્યો
કાર્તિકી પૂર્ણિમાના મેળાના અંતિમ દિવસે ઉપરાજ્યપાલે દીપ પ્રાગટ્ય કરી અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂક્યો હતો. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં માયાભાઈ આહીર અને કિર્તીદાન ગઢવીની જોડીએ લોકસાહિત્ય અને લોકગાયનમાં રંગ જમાવ્યો હતો.
