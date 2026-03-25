જામનગરના અનેક વિસ્તારોમાં 'અશાંત ધારો' લાગું, મિલકતની લે-વેચ માટે હવે કલેક્ટરની મંજૂરી ફરજિયાત

જામનગરના પ્રખ્યાત પંચવટી સહિતના રહેણાંક વિસ્તારોમાં આ કાયદો લાગુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 6:34 PM IST

જામનગર : છેલ્લા ઘણા સમયથી જામનગર શહેરના નાગરિકો અને વિવિધ સંગઠનો દ્વારા જેની સતત માંગણી કરવામાં આવી રહી હતી, તે 'અશાંત ધારા' (The Disturbed Areas Act)ને આખરે રાજ્ય સરકાર દ્વારા લીલી ઝંડી આપી દેવામાં આવી છે. સોમવારે મોડી સાંજે રાજ્યના મહેસૂલ વિભાગ (Revenue Department) દ્વારા એક સત્તાવાર જાહેરનામું બહાર પાડીને જામનગરના પ્રખ્યાત પંચવટી સહિતના રહેણાંક વિસ્તારોમાં આ કાયદો લાગુ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

લાંબા સમયની માંગનો અંત

જામનગરના ખાસ કરીને હિન્દુ બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારો કે જે મુસ્લિમ વિસ્તારોની ભૌગોલિક રીતે નજીક આવેલા છે, ત્યાં ડેમોગ્રાફી (વસ્તીનું માળખું) જળવાઈ રહે તે માટે સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા અશાંત ધારો લાગુ કરવાની માંગણી બુલંદ બની હતી. પંચવટી સોસાયટી અને તેની આસપાસના પોશ વિસ્તારોમાં મિલકતોની ગુપ્ત રીતે થતી ખરીદ-વેચાણને અટકાવવા માટે આ કાયદો અનિવાર્ય હોવાનું સ્થાનિકો માની રહ્યા હતા.

આખરે રાજ્ય સરકારે જનભાવનાને ધ્યાને રાખીને આ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. કલેક્ટરની મંજૂરી વિના મિલકત ટ્રાન્સફર નહીં થઈ શકે, અશાંત ધારો લાગુ થવાનો સીધો અર્થ એ છે કે હવે નિર્ધારિત વિસ્તારોમાં મિલકત (મકાન, દુકાન કે જમીન) વેચનાર અને ખરીદનાર વ્યક્તિએ સોદો કરતા પહેલા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીની લેખિત મંજૂરી મેળવવી પડશે.

આ પ્રક્રિયા દરમિયાન વહીવટી તંત્ર દ્વારા નીચે મુજબની તપાસ કરવામાં આવશે:

  • મિલકત વેચનાર વ્યક્તિ કોઈના દબાણમાં આવીને તો મિલકત નથી વેચી રહી ને?
  • ખરીદનાર અને વેચનાર અલગ-અલગ જ્ઞાતિ કે કોમના છે કે કેમ?
  • શું આ સોદાથી તે વિસ્તારની શાંતિ અને સલામતી જોખમાઈ શકે છે?
  • તંત્રની સંપૂર્ણ ખાતરી બાદ જ મિલકતની દસ્તાવેજી પ્રક્રિયા આગળ વધી શકશે.

અશાંત ધારા હેઠળ આવરી લેવાયેલા વિસ્તારોની યાદી

જાહેરનામા મુજબ, જામનગરના જૂના શહેરના અનેક મહોલ્લાઓ અને નવા વિકસિત વિસ્તારોને આ કાયદા હેઠળ આવરી લેવાયા છે.

રહેણાંક વિસ્તારો: પંચવટી સોસાયટી, પંચવટી ગૌશાળા વિસ્તાર, દેવબાગ, સમૃદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટ.

શહેરના અંદરના વિસ્તારો: રાજગોર ફળી, ગણેશ ફળી, સુતરીયા ફળી, વજીર ફળી, શત્રુખાના, ડેલી ફળી, વજુ કંદોઈની ડેલી, બારોટ ફળી, ટાંક ફળી.

અન્ય મહોલ્લા: હવેલી શેરી, ધોરમ ફળી, સોનુ ફળી, મોટુ ફળી, ધેરા ફળી, વંફા ફળી, ખારવા કૂવા, સોઢાનો ડેલો, પુનાતર ફળી, ઘોઘીનો ડેલો, વારીયાનો ડેલો.

શ્રમિક અને જૂના વિસ્તારો: ભોઈવાડો, કુંભારવાડો, કોળીવાડ, આણદાબાવાનો ચકલો અને નાગર ચકલો.

તંત્રની સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા

આ બાબતે જામનગરના કલેક્ટર કેતન ઠક્કરએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય સરકારના મહેસૂલ વિભાગ તરફથી મળેલા નિર્દેશો અને જાહેરનામા બાદ હવે જામનગરના ચોક્કસ વિસ્તારોમાં અશાંત ધારો અમલી બન્યો છે. હવેથી આ વિસ્તારોમાં મિલકતની તબદીલી માટે કલેક્ટર કચેરીની મંજૂરી મેળવવી અનિવાર્ય રહેશે, જેનાથી સામાજિક સૌહાર્દ જાળવવામાં મદદ મળશે.

આ કાયદો લાગુ થતા જામનગરના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં પણ તેની મોટી અસર જોવા મળશે, કારણ કે હવે મિલકતની લે-વેચમાં પારદર્શિતા અને સરકારી નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત બનશે.

