જામનગર કોંગ્રેસમાં ભંગાણ, 100થી વધુ કોંગ્રેસી કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા
ભાજપ પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીએ તમામ નવા જોડાયેલા કાર્યકરોને ભાજપનો ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં આવકાર્યા હતા.
Published : April 2, 2026 at 3:41 PM IST
જામનગર : રાજ્યમા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થયાં બાદ જામનગરના સ્થાનિક રાજકારણમાં મોટા ઉલટફેરના સમાચાર સામે આવ્યા છે. શહેર ભાજપ દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના 100થી વધુ સક્રિય કાર્યકરોએ કેસરીયો ધારણ કરી ભાજપમાં જોડાયા છે. જામનગર શહેર ભાજપ પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીએ તમામ નવા જોડાયેલા કાર્યકરોને ભાજપનો ખેસ પહેરાવી પક્ષમાં આવકાર્યા હતા.
વોર્ડ નંબર 2માં કોંગ્રેસને ફટકો
આ પક્ષપલટામાં સૌથી મહત્વનું નામ વોર્ડ નંબર 2ના જાણીતા કોંગ્રેસ અગ્રણી ઋષિરાજસિંહ જાડેજાનું છે. તેમની સાથે મોટી સંખ્યામાં યુવા કાર્યકરો પણ ભાજપમાં જોડાતા આગામી સમયમાં કોંગ્રેસ માટે આ વિસ્તારમાં સ્થિતિ પડકારજનક બની શકે છે.
શહેર ભાજપ પ્રમુખ બીનાબેન કોઠારીએ જણાવ્યું કે, "ભાજપની વિકાસલક્ષી નીતિઓથી પ્રભાવિત થઈને લોકો સતત પક્ષ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. ઋષિરાજસિંહ અને તેમના સાથીઓના આવવાથી જામનગરમાં ભાજપનું સંગઠન વધુ મજબૂત બનશે."
કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર
ભાજપમાં જોડાયા બાદ ઋષિરાજસિંહ જાડેજાએ કોંગ્રેસની કાર્યશૈલી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ હાલમાં આયોજન વગરની પાર્ટી બની ગઈ છે. ત્યાંના નેતાઓ માત્ર ઓફિસમાં જ બેસી રહે છે, પ્રજા વચ્ચે જવામાં તેમને કોઈ રસ નથી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દેશને 'વિશ્વ ગુરુ' બનાવવાના વિઝનથી પ્રેરાઈને મેં અને મારા સાથીઓએ ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો છે."
