ETV Bharat / state

જામનગર: વાવણી ટાણે જ DAP ખાતરની અછત, ભાવ વધારાથી પણ ખેડૂતો પરેશાન

મગફળીના વાવેતરનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે જામનગરમાં DAP (ડાય-એમોનિયમ ફોસ્ફેટ) ખાતરની ભારે અછત સર્જાઇ છે.

જામનગરમાં વાવણી ટાણે જ DAP ખાતરની અછતથી ખેડૂતો પરેશાન
જામનગરમાં વાવણી ટાણે જ DAP ખાતરની અછતથી ખેડૂતો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: હાલમાં ખેતીની નવી સીઝન અને ખાસ કરીને મગફળીના વાવેતરનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે જામનગરમાં DAP (ડાય-એમોનિયમ ફોસ્ફેટ) ખાતરની ભારે અછત સર્જાઇ છે. DAP ખાતરના ભાવમાં 700 રૂપિયા સુધીનો વધારો થતા પણ ખેતી કરવી પણ મુશ્કેલ બની ગઇ છે.

જામનગરમાં DAP ખાતરની અછત

જામનગરમાં ખેડૂતો દ્વારા સતત DAP ખાતરની માંગ કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ સ્ટોક ઉપલબ્ધ ન હોવાને કારણે ખેડૂતોમાં રોષ અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા જ ખેડૂતો ખરીફ પાક, ખાસ કરીને મગફળીના વાવેતરની તૈયારીમાં લાગી ગયા છે. મગફળીના વાવેતર માટે DAP (ડાય-એમોનિયમ ફોસ્ફેટ) ખાતર અનિવાર્ય ગણાય છે પરંતુ જામનગર જિલ્લામાં અત્યાકરે ખાતરની ભારે અછત સર્જાઇ છે.

જામનગરમાં વાવણી ટાણે જ DAP ખાતરની અછતથી ખેડૂતો પરેશાન (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ ખેડૂતો ખાતર માટે ડેપોના ધક્કા ખાઇ રહ્યા છે તો બીજી તરફ જવાબદાર વિતરણ અધિકારીઓ સંતોષકારક જવાબ આપવાને બદલે 'ગોળ-ગોળ' વાતો કરી રહ્યા હોવાનો આક્ષેપ થયો છે. જામનગર તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘના અધિકારીઓના મતે, છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી DAPનો નવો સ્ટોક આવ્યો નથી. નવાઇની વાત એ છે કે, તંત્ર એક તરફ અછત ન હોવાનો દાવો કરે છે તો બીજી તરફ ખેડૂતોને DAPના બદલે NPK કે અન્ય ખાતર વાપરવાની સલાહ આપી રહ્યું છે.

સીઝન વચ્ચે ખાતરની અછત

સમયસર ખેડૂતોને ખાતર નહીં મળે તો વાવણીમાં વિલંબ થશે અને ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડશે. ખાતર ક્યારે આવશે તેને લઇને કોઇ ચોક્કસ તારીખ અધિકારીઓ આપી શકતા નથી જેને કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

જો વહેલી તકે DAP ખાતરનો પૂરતો જથ્થો પૂરો પાડવામાં નહીં આવે, તો જામનગરના ખેડૂતોને ચાલુ વર્ષે ખરીફ સીઝનમાં મોટું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવી શકે તેમ છે.

"છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી DAP ખાતરનો નવો પુરવઠો આવ્યો નથી. અગાઉ એક ગાડી ખાતર આવ્યું હતું જે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હાલમાં સંઘ પાસે DAPનો કોઈ સ્ટોક ઉપલબ્ધ નથી." પ્રભુલાલ મણવર, જામનગર તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ

જામનગર તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ દ્વારા 50થી 100 ટન ખાતરની માંગણી કરવામાં આવી છે પરંતુ ઉપરથી જે રીતે ફાળવણી થશે તે મુજબ જ સપ્લાય મળશે. હાલમાં ખેડૂતો ખાતર માટે સંઘના ધક્કા ખાઇ રહ્યા છે ત્યારે વહીવટી તંત્ર આ અછતને પહોંચી વળવા શું પગલાં લેશે તેના પર સૌની નજર છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JAMANAGAR DAP FERTILIZER SHORTAGE
FERTILIZER PRICE HIKE
FERTILIZER FARMERS WORRIED
JAMANAGAR DAP FERTILIZER SHORTAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.