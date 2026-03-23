જામનગરમાં ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થિની પર દુષ્કર્મથી ચકચાર, આરોપી પોલીસના સકંજામા
Published : March 23, 2026 at 2:16 PM IST
જામનગર : શહેરના નવા બનેલા ઓવરબ્રિજ નીચે એક હૃદયદ્રાવક અને અત્યંત શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. જામનગર શહેરમાં પરીક્ષા આપવા આવેલી સગીરાનું અપહરણ કરી કારમાં દુષ્કર્મ ગુજારતા ચકચાર મચી ગઈ છે. આ મામલે પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જામનગર એસ.ટી. ડેપોથી અપહરણ
મળતી માહિતી મુજબ, જામનગરના ગ્રામ્ય વિસ્તારની અને ધોરણ-12માં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થિની બોર્ડની પરીક્ષા આપવા માટે શહેરના એસ.ટી. ડેપોએ ઉતરી હતી. આ દરમિયાન આરોપી ભરત બામરોટીયાએ વિદ્યાર્થિનીનું અપહરણ કર્યું હતું અને તેને નવા બનેલા ઓવરબ્રિજ નીચે લઈ જઈ કારમાં તેની પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. ઝપાઝપી દરમિયાન વિદ્યાર્થિનીને ગળાના ભાગે ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી.
ભોગ બનનાર સગીરાની અદભૂત હિંમત
આટલી ગંભીર અને માનસિક આઘાત જનક ઘટના બની હોવા છતાં, વિદ્યાર્થિનીએ અદભૂત મનોબળ અને હિંમત દાખવી હતી. આ ઘટનાના થોડા જ કલાકો બાદ બપોરના સેશનમાં તેણે પોતાની બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી. પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે તે ઘરે પહોંચી ત્યારે ગળા પર ઈજાના નિશાન જોઈ પરિવારજનોએ પૂછપરછ કરતા સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.
POCSO અને એટ્રોસિટી હેઠળ ગુનો
આરોપી ભરત બામરોટીયા વિરુદ્ધ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરને ધરપકડ કરી છે. આરોપી વિરુદ્ધ: દુષ્કર્મ (Rape), પોક્સો એક્ટ (POCSO), એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યો છે.
