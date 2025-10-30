ETV Bharat / state

વેરાવળમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી, શોભાયાત્રામાં રઘુવંશીઓ ઝૂમી ઉઠ્યા

વેરાવળમાં પૂજ્ય જલારામ બાપાની જન્મજયંતિ વરસાદી માહોલ વચ્ચે ઉજવાઈ, શોભાયાત્રામાં રઘુવંશીઓ ઉત્સાહભેર ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.

જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી
જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 8:25 AM IST

ગીર સોમનાથ : વેરાવળમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે સંત શિરોમણી પૂજ્ય જલારામ બાપાની 226 મી જન્મજયંતિની લોહાણા મહાજન દ્વારા વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો થકી ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મોટી શાક માર્કેટમાં આવેલ જલારામ મંદિરે સવારે ધ્વજારોહણ બાદ બપોરે અને સાંજે મહાઆરતી થઈ હતી. તેમજ વિવિધ વાનગીનો અન્નકૂટ પૂજ્ય બાપાના ચરણોમાં ધરવામાં આવેલ જેના દર્શન કરી લોકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી.

જલારામ બાપાની 226 મી જન્મજયંતિ : વેરાવળમાં બપોરે મંદિરેથી પૂજ્ય જલારામ બાપાની શોભાયાત્રા સમાજના અગ્રણીઓની હાજરીમાં પ્રારંભ થયેલ, જે વિવિધ રાજમાર્ગો પર ફરી હતી. શોભાયાત્રામાં ફટાકડાની આતશબાજી તેમજ ડીજેના તાલે રઘુવંશી ભાઈઓ-બહેનો કરી ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. શોભાયાત્રાનું રાજમાર્ગો પર ઠેર-ઠેર વિવિધ સમાજ અને સંસ્થાએ સ્વાગત કર્યું હતું. મંદિરને રંગબેરંગી લાઈટ અને ફૂલોથી શણગાર કરવામાં આવ્યા હતા.

વેરાવળમાં જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

સમુહ જ્ઞાતિ પ્રસાદી યોજાઈ : હાલની કમોસમી વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ જલારામ જયંતિ પ્રસંગે દર વર્ષે બપોરે લોહાણા મહાજન વાડીમાં તથા સાંજે લોહાણા બોર્ડિંગમાં સમુહ જ્ઞાતિ પ્રસાદી યોજવામાં આવી રહેલ, તે આ વર્ષે ફક્ત સાંજની પ્રસાદી કોમ્યુનીટી હોલ ખાતે યોજાયેલ જેનો સર્વે જ્ઞાતિજનોએ લાભ લીધો હતો.

વેરાવળમાં જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી
વેરાવળમાં જલારામ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

પ્રભાસપાટણમાં પણ ભવ્ય ઉજવણી : આ ઉપરાંત સોમનાથ સાંનિઘ્‍યે પ્રભાસપાટણમાં પણ પૂજ્ય જલારામ જયંતિની આસ્‍થાભેર ઉજવણી થઈ હતી. પ્રભાસ પાટણમાં લંડનના પરીવારે બનાવેલ જલારામ મંદિરેથી ભવ્‍ય શોભાયાત્રા નિકળેલ જેમાં લોહાણા, સીંઘી, કોળી સહિત તમામ સમાજના લોકો સામૂહિક રીતે જોડાયા હતા.

શોભાયાત્રામાં રઘુવંશીઓ ઝૂમી ઉઠ્યા
શોભાયાત્રામાં રઘુવંશીઓ ઝૂમી ઉઠ્યા (ETV Bharat Gujarat)

શોભાયાત્રામાં યુવાનો ડીજેના તાલ સાથે નાચ ગાન કરતા જોડાય અને વિવિધ માર્ગો પર ફર્યા હતા. તેમજ લોહાણા મહાજન પ્રમુખ લાલભાઈ અટારાના નેજા હેઠળ લોહાણા વંડીમાં સમુહજ્ઞાતી પ્રસાદ યોજાયેલ અને રાત્રીના સત્‍ય નારાયણની કથા સાથે કઢી-ખીચડીની પ્રસાદી યોજાયેલ હતી. જેમાં સર્વે જ્ઞાતિજનોને સામેલ થઈ જલારામ બાપાની ભક્તિમાં લીન થયા હતા.

