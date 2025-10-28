ETV Bharat / state

ભક્તિની શક્તિ', નવસારીથી સાયકલ લઈને 100 જેટલા લોકો વીરપુર પહોંચ્યા

દર વર્ષની જેમ વીરપુરમાં જલારામ બાપાની જન્મજયંતિ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે આ વખતે 226મી જંયતીએ નવસારીથી 100 જેટલા લોકો સાયકલ લઈ વીરપુર પહોંચ્યા છે.

નવસારીથી સાયકલ લઈને 100 જેટલા લોકો વીરપુર પહોંચ્યા
નવસારીથી સાયકલ લઈને 100 જેટલા લોકો વીરપુર પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025

રાજકોટ: યાત્રાધામ વીરપુરના સંત શ્રી જલારામ બાપાની 226મી જન્મજયંતિની આગામી 29 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ઉજવણી થવાની છે. જલારામ બાપાની જન્મજયંતી ઉજવવા માટે યાત્રાળુઓ દેશ-વિદેશ તેમજ દૂર દૂરથી લોકો વીરપુર આવી રહ્યા છે,

ત્યારે નવસારી જિલ્લાના સુપા નવાગામથી 100 જેટલા યુવાનો સાયકલ લઈને 500 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપીને વીરપુર આવી પહોંચ્યા હતા.

નવસારીથી 500 કિમીનું સાયકલ પર અંતર કાપીને 100 જેટલા લોકો વીરપુર પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

જલારામ બાપા પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવતા સાયકલ લઈને વીરપુર આવેલા યુવાનોએ નવસારીથી સાયકલ યાત્રા શરૂ કરી હતી, જે વીરપુર આવી પહોંચ્યા હતા. જેમાં નવસારીથી 500 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપીને વીરપુર આવેલા અંકુરભાઈએ જણાવ્યું હતું કે,તેઓ છેલ્લાં 23 વર્ષથી અલગ-અલગ સંદેશ અને વિચારો સાથે વીરપુર આવે છે.

જલારામ બાપા પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે સાયકલ યાત્રીઓ
જલારામ બાપા પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા ધરાવે છે સાયકલ યાત્રીઓ (Etv Bharat Gujarat)

આ વખતે પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારતના અભિયાનના સંદેશ સાથે તેઓ વીરપુર આવ્યા છે. નવસારીથી વીરપુર આવ્યા ત્યારે કોઈપણ સાઇકલ સવારે પ્લાસ્ટિકની પાણીની બોટલ કે કોઈપણ જાતના પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કર્યો નથી.

નવસારીના સુપા ગામથી 100 જેટલા લોકો સાયકલ લઈને વીરપુર પહોંચ્યા
નવસારીના સુપા ગામથી 100 જેટલા લોકો સાયકલ લઈને વીરપુર પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પૂજ્ય જલારામ બાપાની કૃપાથી રસ્તામાં તેમને કોઈપણ જાતની તકલીફો પડી નથી, તેઓ દરરોજના 100 થી 150 કિલોમીટરનું અંતર સાયકલ કાપીને જય જલારામના નાદ સાથે વીરપુર પહોંચ્યાં.

સાયકલ પર 500 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપીને વીરપુર પહોંચ્યા
સાયકલ પર 500 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપીને વીરપુર પહોંચ્યા (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છેકે, પૂજ્ય જલારામ બાપાની 226મી જન્મ જયંતી આગામી બુધવારના દિવસે ધામધૂમથી ઉજવાશે ત્યારે આ સાયકલ સવાર યુવાનો જલારામ બાપાના દર્શન કરીને પોતાના વતન નવસારી પાછા ફરશે.

