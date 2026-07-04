નવસારીમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદનો સ્લીપર સેલ મોહમ્મદ અબ્દુલ સવડી ઝડપાયો, જુઓ પરિવારના સભ્યોએ શું કહ્યું
આરોપી મોહમ્મદ અબ્દુલ સવડી છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આલીપોર સ્થિત જામિયા રહેમાનિયા ખાંભિયા મદ્રેસાના સ્ટાફ ક્વાર્ટરમાં પોતાના બનેવી જાબીર સોનસરા સાથે રહેતો હતો.
Published : July 4, 2026 at 8:10 AM IST
નવસારી: ગુજરાતમાં સંભવિત આતંકી હુમલાના ષડ્યંત્રને સમયસર નિષ્ફળ બનાવવામાં ગુજરાત ATSને મહત્વની સફળતા મળી છે. નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના આલીપોર ગામેથી જૈશ-એ-મોહમ્મદ આતંકી સંગઠન સાથે જોડાયેલા હોવાના આરોપસર એક શંકાસ્પદ સ્લીપર સેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આરોપી મોહમ્મદ અબ્દુલ સવડી છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આલીપોર સ્થિત જામિયા રહેમાનિયા ખાંભિયા મદ્રેસાના સ્ટાફ ક્વાર્ટરમાં પોતાના બનેવી જાબીર સોનસરા સાથે રહેતો હતો.
પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મોહમ્મદ અબ્દુલ સવડી ગુજરાતમાં આતંકી હુમલાની યોજના ઘડનારા આઠ સભ્યોના સ્લીપર સેલ નેટવર્કનો એક સક્રિય સભ્ય છે. ગુજરાત ATSએ ગુપ્ત માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરીને આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો છે અને હાલ સમગ્ર આતંકી નેટવર્ક, તેના સંપર્કો તથા અન્ય સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓની સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં નવસારી જિલ્લામાંથી આતંકી સંગઠન સાથે જોડાયેલા હોવાના આરોપમાં આ બીજો કેસ છે, જેના કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓ વધુ સતર્ક બની છે. ATS હાલમાં આરોપીના મોબાઈલ, ડિજિટલ ડેટા અને અન્ય પુરાવાઓની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે જેથી સમગ્ર ષડ્યંત્રનો પર્દાફાશ થઈ શકે.
આ દરમિયાન આરોપીના બનેવી જાબીર સોનસરાએ કહ્યું છે કે મોહમ્મદનું વર્તન હંમેશા સામાન્ય જ રહેતું હતું અને તેને આતંકી સંગઠન સાથે કોઈ જોડાણ હોવાની કોઈ જાણકારી નહોતી. તેમણે એવી પણ આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે કદાચ કોઈએ મોહમ્મદને ફસાવ્યો હોય.
હાલ ગુજરાત ATS આ મામલાની તમામ દિશાઓમાં તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર ષડ્યંત્ર અને આરોપીની ભૂમિકા અંગે વધુ સ્પષ્ટ માહિતી સામે આવશે.
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