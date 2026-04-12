જામનગરના રાજકારણમાં મોટો ઉલટફેર, AAP છોડી જયદિપસિંહ ઝાલા કોંગ્રેસમાં જોડાયા; ટિકિટ પણ મળી ગઇ

જયદિપસિંહ ઝાલા જામનગરના વોર્ડ નંબર 2માંથી કોંગ્રેસના મેન્ડેટ પર ચૂંટણી લડશે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 12, 2026 at 9:28 AM IST

જામનગર: જામનગરના સ્થાનિક રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે ત્યારે જ પક્ષ પલટાની મોસમ પણ સોળે કળાએ ખીલી છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીના ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. થોડા દિવસો પૂર્વે જ ભવ્ય રીતે AAPમાં જોડાયેલા યુવા નેતા જયદિપસિંહ ઝાલાએ અચાનક પક્ષ છોડીને કોંગ્રેસનો પંજો પકડતા રાજકીય સમીકરણો બદલાયા છે.

​ગોપાલ ઇટાલિયાની હાજરીમાં જોડાયા હતા, હવે 'હાથ' મિલાવ્યો

​નોંધનીય છે કે, હજુ થોડા સમય પહેલા જ ગુજરાત AAPના પૂર્વ પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયાના હસ્તે જયદિપસિંહ ઝાલાએ આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કર્યો હતો. તે સમયે એવું માનવામાં આવતું હતું કે જામનગરમાં AAP મજબૂત પકડ બનાવશે. જોકે, ચૂંટણીના આખરી સમયે અને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી ઘડીએ જયદિપસિંહે પક્ષ પલટો કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. તેઓ હવે જામનગરના વોર્ડ નંબર 2 માંથી કોંગ્રેસના મેન્ડેટ પર ચૂંટણી લડશે.

​આમ આદમી પાર્ટીમાં આંતરિક અસંતોષ?

​જયદિપસિંહના આ નિર્ણયથી આમ આદમી પાર્ટીના સ્થાનિક સંગઠનમાં સોપો પડી ગયો છે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે:​પક્ષમાં ટિકિટ ફાળવણીને લઈને આંતરિક અસંતોષ હોઈ શકે છે. ​સ્થાનિક સ્તરે સંકલનનો અભાવ અને જૂથવાદના કારણે નેતાઓએ છેલ્લી ઘડીએ છેડો ફાડ્યો છે. AAP માટે આ એક મોટો ફટકો છે કારણ કે વોર્ડ નંબર 2 માં તેઓ એક મજબૂત ચહેરાની શોધમાં હતા.

​ચૂંટણી પર શું પડશે અસર?

​જયદિપસિંહ ઝાલાના કોંગ્રેસમાં જોડાવાથી વોર્ડ નંબર 2 માં ત્રિપાંખિયો જંગ હવે વધુ રસપ્રદ બનશે. કોંગ્રેસને એક તૈયાર અને સક્રિય ઉમેદવાર મળતા તેમનું પલ્લું ભારે દેખાઈ રહ્યું છે, જ્યારે ભાજપ અને AAP એ પોતાની રણનીતિ ફરીથી ઘડવી પડશે.

જામનગરનું રાજકારણ હંમેશા અનિશ્ચિતતાઓથી ભરેલું રહ્યું છે. એક તરફ ભાજપ પોતાનો ગઢ બચાવવા મથે છે, ત્યારે બીજી તરફ કોંગ્રેસે AAPના ગાબડાનો ફાયદો ઉઠાવીને પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે જામનગરની જનતા આ પક્ષ પલટાને કઈ રીતે લે છે અને આવનારી ચૂંટણીના પરિણામો કોની તરફેણમાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

