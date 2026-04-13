પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જુનાગઢ જિલ્લાનો કર્યો પ્રવાસ
પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને ધ્યાને લઈને આજે એક દિવસ જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રવાસે આવી પહોંચ્યા હતા.
Published : April 13, 2026 at 10:40 PM IST
જુનાગઢ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા આજે જુનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાતે આવી પહોંચ્યા હતા. જિલ્લામાં આજે દિવસ દરમિયાન પાંચ જગ્યાએ કાર્યકર્તા સંમેલનમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ હાજરી આપીને જિલ્લા, તાલુકા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી જીતવા માટે કાર્યકરોને હાકલ કરી હતી. ટિકિટ વહેંચણી બાદ કેટલીક જગ્યા પરથી વિરોધના સૂર પણ જોવા મળ્યા હતા, તેને ધ્યાને રાખીને વિશ્વકર્માની આ મુલાકાતને સૂચક માનવામાં આવે છે.
પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખની જૂનાગઢ મુલાકાત
પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને ધ્યાને લઈને આજે એક દિવસ જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રવાસે આવી પહોંચ્યા હતા. જિલ્લાના વંથલી, સાપુર, કણજા, મેંદરડા અને ભેસાણ ખાતે કાર્યકર્તા સંમેલનમાં હાજર રહીને આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ ભાજપની ટિકિટ લઈને આવેલા પ્રત્યેક ઉમેદવારને કાર્યકર્તાઓ જંગી બહુમતીથી વિજય મળે તે માટેના કામે લાગી જવા હાકલ કરી હતી. ટિકિટ વહેંચણી બાદ જૂનાગઢ જિલ્લામાં ભાજપમાં પણ વિખવાદ અને વિરોધનો સુર જોવા મળ્યો હતો. સૌથી મોટો વિરોધ કેશોદ નગરપાલિકાને લઈને સામે આવ્યો હતો. જેમાં કેટલાક કાર્યકર્તાઓએ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું પણ આપી દીધું છે. જેને ધ્યાને લઈને જગદીશ વિશ્વકર્માની આજની જૂનાગઢ જિલ્લાની મુલાકાત એકદમ સૂચક માનવામાં આવે છે.
કાર્યકર્તાઓમાં જોશ પુરવા નેતાઓ એક પંચ ઉપર
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 તાલુકા પંચાયતની 158 અને કેશોદ નગરપાલિકાની 36 બેઠકોની સાથે બાંટવા નગરપાલિકાના એક વોર્ડની એક બેઠક પર પેટા ચૂંટણી થઈ રહી છે. જેને ધ્યાને રાખીને જગદીશ વિશ્વકર્માએ આજે તમામ તાલુકાના નેતાઓ અને ધારાસભ્યોને એક મંચ પર હાજર રાખીને કાર્યકર્તાઓને સૂચક સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લા, તાલુકા પંચાયતમાં ઉમેદવારો જાહેર કરવાને લઈને હજુ પણ છાને ખૂણે કેટલાક કાર્યકરો નારાજ છે. આવા પ્રત્યેક કાર્યકરોને ચૂંટણીના સમયમાં કામે લાગી જવા માટે પાર્ટીએ તમામ ધારાસભ્યો અને પદાધિકારીઓને અગતરાઈ ખાતે એક મંચ પર રાખીને નારાજ કાર્યકરોને કામે લાગી જવા માટે સૂચક સંદેશ પણ આપ્યો હતો. આજના કાર્યકર્તા સંમેલન બાદ જગદીશ વિશ્વકર્મા કે અન્ય ભાજપના કોઈ પદાધિકારીઓએ માધ્યમો સાથે સીધી વાત કરવાનું પણ ટાળ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: