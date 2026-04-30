જગદીશ વિશ્વકર્મા ચડોતર કમલમ કાર્યાલય ખાતે ગર્જ્યા, ગેનીબેન પર કર્યા પ્રહાર; કહ્યું, 'તમારા પલ્લુમાંથી સીટો આંચકી'

જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતો પર કબજો મેળવ્યા બાદ પાલનપુરના ચડોતર ખાતે ભાજપ દ્વારા વિજય વિશ્વાસ સંમેલન યોજાયું

જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતો પર કબજો મેળવ્યા બાદ પાલનપુરના ચડોતર ખાતે ભાજપ દ્વારા વિજય વિશ્વાસ સંમેલન યોજાયું
જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતો પર કબજો મેળવ્યા બાદ પાલનપુરના ચડોતર ખાતે ભાજપ દ્વારા વિજય વિશ્વાસ સંમેલન યોજાયું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 10:50 PM IST

પાલનપુર: તાજેતરમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બનાસકાંઠામાં મોટી જીત મેળવી છે. જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતો પર કબજો મેળવ્યા બાદ પાલનપુરના ચડોતર ખાતે ભાજપ દ્વારા વિજય વિશ્વાસ સંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા આજે સવારે અંબાજી ખાતે પહોંચી માતાજીના દર્શન કરી કાર્યકર્તાઓને મળ્યા હતા જે બાદ તેઓ પાલનપુર ચડોતર કમલમ કાર્યાલય ખાતે બનાસ વિજયોત્સવ કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા હતા.

પાલનપુરના ચડોતર ખાતે યોજાયેલા વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં ભાજપની જીતને ઉજવવા માટે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. સંમેલનમાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે ખાસ કરીને સાંસદ ગેનીબેન પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન ગુજરાત અને બનાસકાંઠાની મહિલાઓનું અપમાન કરવામાં આવ્યું હતું.

જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા અને મોટાભાગની તાલુકા પંચાયતો પર કબજો મેળવ્યા બાદ પાલનપુરના ચડોતર ખાતે ભાજપ દ્વારા વિજય વિશ્વાસ સંમેલન યોજાયું (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે કહ્યું કે, 'તમારા સાડીના પાલવમાંથી બહેનોએ સીટો છીનવી લીધી છે અને એ અપમાનનો જવાબ આપ્યો છે.' જગદીશ વિશ્વકર્માએ વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી પર પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો કે, વડગામમાં ભાજપે બેઠકો ઉપર જીત મેળવી છે જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ વાવ અને થરાદ જેવી બેઠકો કોંગ્રેસ પાસેથી ભાજપે કબજે કરી લીધી હતી. પાલનપુરના ચડોતર ખાતે યોજાયેલા આ વિજય વિશ્વાસ સંમેલનમાં ભાજપે પોતાની જીતનો જશ્ન મનાવ્યો હતો અને સાથે જ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કરતા રાજકીય માહોલ ગરમાવ્યો છે.

જગદીશ વિશ્વકર્માએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે, અમીરગઢમાં વિરમપુર જિલ્લા પંચાયત સીટ ઉપર ધારાસભ્ય પોતાના પુત્રની સીટ પણ નથી બચાવી શક્યા. તેમણે કહ્યું કે, છાપી જિલ્લા પંચાયત સીટ ઉપર જીત મેળવવી એટલે ભાજપે બનાસકાંઠા જીતી લીધા બરાબર છે આ સાથે જ તેમને ટકોર કરી કે જે મતદારો એ આપણને વોટ નથી આપ્યા અથવા કોઈ કારણોસર ભોળવાઈ ગયા છે જ્યાં આપણા ઉમેદવારો નથી જીત્યા તે વિસ્તારોમાં સૌથી પહેલા ગ્રાન્ટ આપવી અને સૌથી પહેલા ત્યાં વિકાસના કામો થાય તે માટે ધારાસભ્ય જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ સહિતના આગેવાનોને જગદીશ વિશ્વકર્માએ ટકોર કરી હતી.

