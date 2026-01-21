ETV Bharat / state

'30 વર્ષથી વિદેશમાં રહેતો ફરિયાદી ફોર્મ-7 કેવી રીતે ભરી શકે?', જગદીશ ઠાકોરે SIR પ્રક્રિયા પર ઉઠાવ્યા સવાલ

ગુજરાતમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદારયાદી સુધારણા માટે SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ત્યારે ફોર્મ નંબર-7ને લઇને સવાલ ઉભા થયા છે.

જગદીશ ઠાકોરે SIR પ્રક્રિયા પર ઉઠાવ્યા સવાલ
જગદીશ ઠાકોરે SIR પ્રક્રિયા પર ઉઠાવ્યા સવાલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 8:10 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદારયાદી સુધારણા માટે SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે ત્યારે ફોર્મ નંબર-7ને લઇને સવાલ ઉભા થયા છે. કેટલાક લોકો જીવિત છે તેમ છતા તેમને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. વિદેશમાં રહેતા કેટલાક લોકોના પણ ફોર્મ-7 ભરાયા છે. ગુજરાતમાં ચાલતી SIR પ્રક્રિયાને લઇને ETV Bharatએ ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતા જગદીશ ઠાકોર સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી.

ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ મળીને ષડયંત્ર કરે છે-જગદીશ ઠાકોર

જગદીશ ઠાકોરે જણાવ્યું કે, "મતદાર યાદી શુદ્ધિકરણ પહેલા પણ થયું છે અને તેના માટે 5-6 મહિનાનો સમય પણ આપવામાં આવ્યો છે. અત્યાર SIRની પ્રક્રિયા માટે એક મહિનાનો જ કેમ સમય આપવામાં આવ્યો? અનેક BLOના મોત થયા, સરકારી સિસ્ટમ પણ કહે છે કે આ યોગ્ય નથી. ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ બન્ને મળીને ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે. ફોર્મ-7ના ફોર્મ ફરિયાદી છે કે તે કહે છે કે આ બુથમાં નથી, 30 વર્ષથી વિદેશમાં રહેતા એક ફરિયાદીએ ફોર્મ-7 નંબરનું ફોર્મ ભર્યું છે. ગુજરાત ચૂંટણી પંચની સાથે સાથે દિલ્હીના ચૂંટણી પંચ સાથે પણ લીગલી અને પેપર વર્ક કરીને લડીશું. "

જગદીશ ઠાકોરે SIR પ્રક્રિયા પર ઉઠાવ્યા સવાલ (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના નેતા જગદીશ ઠાકોરે વધુમાં કહ્યું કે, "કોંગ્રેસે આઝાદી સમયે જે મતનો અધિકાર આપ્યો હતો તે મતદારોને ખતમ કરવાની વાત ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ કરી રહ્યું છે. અમારો મતનો અધિકાર છીનવવાની વાત છે તો મતદારોની સાથે સાથે કોંગ્રેસ પણ લડાઇ લડશે." જગદીશ ઠાકોરે આગળની રણનીતિ પણ જણાવી હતી.

ફોર્મ નંબર-7 ભરવું કેમ જરૂરી?

જો મતદારનું નામ બે જગ્યાએ મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલ છે તો એક જગ્યાએથી નામ કમી કરવું જરૂરી બને છે. આ માટે ફોર્મ-7 ભરવું જરૂરી છે.

SIR પ્રક્રિયાને લઇને કોંગ્રેસના નેતા નીરવ બક્ષીએ જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ દિવસમાં મતદાનના અધિકારોને ખલેલ પહોંચાડવાના ષડયંત્રના ભાગરૂપે મોટી સંખ્યામાં ફોર્મ નંબર-7 ભરવામાં આવ્યા હતા. જમાલપુર, બહેરામપુરા, દરિયાપુર, ગોમતીપુર, બાપુનગર,દાણીલીમડા અને નિકોલમાં મતદારો સાથે ષડયંત્ર કરવામાં આવ્યું છે. કોંગ્રેસની વોટબેન્કને નષ્ટ કરવાનું ષડયંત્ર ઘડવામાં આવી રહ્યું છે. આ મુદ્દા અંગે કલેક્ટરને અરજી આપી છે અને ચૂંટણી પંચને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

