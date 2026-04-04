ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવા જગતગુરુ શંકારચાર્યએ કરી ગુજરાત સરકારને અપીલ
સાબરકાંઠાના ઈડરના મુડેટી ગામે આજે મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ભગવાન યાજ્ઞવલ્ક્ય વેદ તત્વજ્ઞાન યોગ આશ્રમ દ્વારા વૈદિક ગુરુકુળ સંકુલનું ઉદ્ઘાટન કરાયું છે.
Published : April 4, 2026 at 10:12 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના ઈડરના મુડેટી ગામે આજે મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં ભગવાન યાજ્ઞવલ્ક્ય વેદ તત્વજ્ઞાન યોગ આશ્રમ દ્વારા વૈદિક ગુરુકુળ સંકુલનું ઉદ્ઘાટન કરાયું છે. જગતગુરુ શંકરાચાર્યની હાજરીમાં બે વર્ષ પહેલા વૈદિક ગુરુકુળનું ખાતમુહૂર્ત થયું હતું. જેનું આજે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતામાં તેનું લોકાર્પણ કરાયું છે.
સમગ્ર ગુજરાતમાં આઝાદી કાળથી પણ પૌરાણિક ગણાતી તેમજ સમગ્ર દેશમાં મીની કાશી તરીકે ઓળખાતી વૈદિક પાઠશાળા સાબરકાંઠાના ઈડરના મુડેટી ગામે આવેલી છે. આ પાઠશાળામાં હાલમાં 200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પ્રાથમિક શિક્ષણથી લઈ કોલેજનું શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. ત્યારે આજથી શરૂ થયેલા વિદ્યાસંકુલમાં હવે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસની સાથે સાથે આર્થિક રીતે પગભળ થઈ શકે તે પ્રકારેના મોડ્યુલ સાથે આ સંકુલ બનાવાયું છે. સાબરકાંઠામાં થયેલું આ સંકુલ આવનારા સમયમાં મહત્વનું બની રહેશે. તેમ જ શંકરાચાર્યએ આજે મુખ્યમંત્રીને જણાવ્યું હતું કે,વિદ્યાર્થીઓ પાઠ્યપુસ્તકોમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાનો સમાવેશ કરાયો છે જે માટે સમગ્ર ગુજરાત સરકારને અભિનંદન છે. તેમજ આવનારા સમયમાં ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે તો ગુજરાત સહિત દેશ અને દુનિયાભરનું કલ્યાણ થઈ શકશે માટે ગાયને રાષ્ટ્ર મારતા જાહેર કરવામાં સરકાર કોઈ વિલંબ ન કરે તેવી પણ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય એ રજૂઆત કરી હતી.
સાબરકાંઠાના મુડેટી ખાતે આજથી શરૂ થયેલા વૈદિક સંકુલમાં યોજાયેલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત શંકરાચાર્યની રજૂઆત સીએમને કરાય છે ત્યારે હાલમાં સમગ્ર દેશભરમાં ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા તરીકે જાહેર કરવામાં આવશે તો સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ કરી શકાશે. જોકે આ તબક્કે વૈદિક પાઠશાળાના ટ્રસ્ટી સહિત આયોજકો પણ માની રહ્યા છે કે જગતગુરુ શંકરાચાર્યએ કરેલી રજૂઆત ગુજરાત રાજ્ય માટે પણ મહત્વની છે. તેમ જ આવનારા સમયમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે તે જરૂરી છે. હાલમાં ગાયની હત્યા રોકવા માટે કાયદો અને કાનૂન બનાવાયું છે. તેમજ ગૌરક્ષકો દ્વારા તેને બચાવવાનું કામગીરી પણ શરૂ છે. જો કે ગુજરાત દ્વારા ગાયને વિશેષ દરજ્જો આપવામાં આવશે તો દેશભરમાં તેનું મહત્વ હજુ વધશે તે નક્કી છે.
જોકે આવનારા સમયમાં સંસ્કૃતનું વધતું જતું મહત્વ માટે સાબરકાંઠાના ઇડરના મુડેટી ગામે શરૂ થયેલી આ વૈદિક પાઠશાળા મહત્વનું પગલું પુરવાર થશે તે નક્કી છે. સાથોસાથ ગાય માતાના નિર્ણય માટે પણ મહત્વનું સ્થળ બની રહે તો નવાઈ નહીં.
