અમદાવાદ રથયાત્રા: 25 વર્ષ બાદ સરસપુરના પ્રાચીન રણછોડજી મંદિરમાં ફરી ગુંજશે ભક્તિના નાદ, ભગવાન જગન્નાથજીનું 'મૂળ મોસાળુ' થશે જીવંત
ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નિમિત્તે સરસપુરની ભગા ભગતની પોળ સ્થિત રણછોડરાય મંદિરે 'જગત મામા' મામેરા પરંપરાના ભાગ રૂપે આ વખતે પણ મામેરુ કરવામાં આવશે
Published : July 9, 2026 at 1:36 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રાના પર્વને લઈને ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ રથયાત્રામાં આ વર્ષે એક વિશેષ અને ઐતિહાસિક ઘટના બનવા જઈ રહી છે. પરંપરાગત રીતે યજમાન દ્વારા કરવામાં આવતા મામેરા ઉપરાંત, સરસપુરની ભગા ભગતની પોળમાં આવેલા 200 વર્ષ જૂના ઐતિહાસિક પ્રાચીન રણછોડજી મંદિર દ્વારા પણ ભગવાનનું 'મોસાળુ' કરવામાં આવશે. લગભગ 25 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ આ પ્રાચીન પરંપરાને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી રહી છે, જેનો મુખ્ય હેતુ સદીઓ જૂના સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક વારસાનું સંરક્ષણ કરવાનો છે.
25 વર્ષ બાદ શરૂ થશે વર્ષો જૂની પરંપરા
ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નિમિત્તે સરસપુરની ભગા ભગતની પોળ સ્થિત રણછોડરાય મંદિરે 147 વર્ષ જૂની 'જગત મામા' મામેરા પરંપરાના ભાગ રૂપે આ વખતે પણ મામેરુ કરવામાં આવશે. મામેરામાં જગન્નાથજીને બંસરી, સુદર્શન ચક્ર, બળદેવજીનેં હળ તેમજ સુભદ્રાજીને પાર્વતી શણગાર આપવામાં આવશે. મામેરુ ભક્તોના દાનથી કરવામાં આવશે. યજમાનના મામેરા બાદ રથયાત્રાના દિવસે આ મામેરુ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવશે. આ મામેરુ ભક્તો જોઈ શકે તે માટે આગામી 11 અને 12 જુલાઈના રોજ ભક્તો માટે મામેરા દર્શન ખુલ્લા મૂકાશે. 16 જુલાઈએ અષાઢી બીજના દિવસે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરાયું છે.
આ અંગે મહંત લક્ષ્મણદાસજી મહારાજ એ જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન જગન્નાથજીની પવિત્ર 149મી રથયાત્રા નિમિત્તે રણછોડરાય મંદિર (પરંપરાગત રથયાત્રા મોસાળ), ભગા ભગત પોળ, મોટી વાસણ શેરી, સરસપુર, અમદાવાદ ખાતે 147 વર્ષ જૂની એતિહાસિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક જગત જુની પરંપરા છે. ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી સાથે સંકળાયેલી અંદાજે 147 વર્ષ જની ઐતિહાસિક 'જગત મામા' મામેરા પરંપરાના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે સરસપુર ગામની મોટી વાસણ શેરીના સ્થાનિક નાગરિકોના સહયોગથી વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
તા. 11 અને 12 જુલાઈ, 2026 (શનિવાર-રવિવાર), જેઠ વદ 11 અને 12ના રોજ સવારે 9:00 થી રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી સરસપુર સ્થિત ભગા ભગત પોળ, મોટી વાસણ શેરીના શ્રી રણછોડરાય મંદિર – મૂળ ઐતિહાસિક મોસાળ ખાતે પરંપરાગત મામેરા દર્શન નગરજનો અને ભાવિકોમાટે ખુલ્લાં રહેશે. અષાઢી બીજ, તા. 16 જુલાઈ, 2026 (ગુરુવાર)ના રોજ ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીના સરસપુર આગમન પ્રસંગે પધારતા પૂજ્ય સંતો-મહંતો, રથયાત્રામાં જોડાતા લાખો ભાવિક ભક્તો તથા નગરજનો માટે સવારે / 8:00 વાગ્યાથી મહાપ્રસાદ (ભોજન સેવા)નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પવિત્ર અવસરે શ્રી જગન્નાથ મંદિરના ગાદીપતિ પરમ પૂજ્ય 1008 મહામંડલેશ્વર શ્રી દિલીપદાસજી મહારાજ તથા શ્રી જગન્નાથ મંદિર ટ્રસ્ટીશ્રીઓનું વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ભવ્ય અને સન્માનપૂર્વક સ્વાગત કરવામાં આવશે.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે ઐતિહાસિક પરંપરા મુજબ ઈ.સ. 1878માં શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો પ્રારંભ થયો ત્યારથી ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીના સરસપુર આગમન પ્રસંગે પ્રથમ પરંપરાગત નિશાન ભગા ભગત પોળ સ્થિત શ્રી રણછોડરાય મંદિર ખાતે પહોંચતું હતું, જ્યાં પૂજા-અર્ચના, આરતી અને પરંપરાગત મામેરાની વિધિ સંપન્ન થતી હતી. સમયાંતરે રથયાત્રામાં વધતી જનમેદની અને વ્યવસ્થાપનની આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રણછોડરાય મંદિર ચાર રસ્તા ખાતે મામેરાની પરંપરા નિભાવવામાં આવે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મામેરાની પરંપરા સંપૂર્ણપણે યથાવત્ ચાલુ રહેશે. તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી અને થવાનો પણ નથી. ભગા ભગત પોળ સ્થિત લગભગ 200 વર્ષ જૂના મૂળ ઐતિહાસિક શ્રી રણછોડરાય મંદિર ખાતે પરંપરાનું પુનઃસ્થાપન માત્ર ઐતિહાસિક, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાના સંરક્ષણના હેતુથી કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી મૂળ પરંપરા પણ જીવંત રહે અને વર્ષોથી ચાલી આવતી વર્તમાન પરંપરા પણ અવિરત યથાવત્ ચાલુ રહે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે રથયાત્રાના દિવસે અહીંયા હંમેશાથી ભક્તો માટે ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને તમામ શેરીઓ અને ફળોમાં લાખો લોકો માટે પ્રસાદ અને ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ પરંપારિક રીતે ભંડારાનું આયોજન છે અને તેની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
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