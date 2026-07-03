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સરસપુરમાં ભગવાન જગન્નાથજીનો 15 દિવસનો મોસાળવાસ, ભજન-કીર્તનથી આખો માહોલ અદ્ભુત બન્યો

મોસાળમાં ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ અને બહેનનું ખૂબ જ લાડ લગાવવામાં આવી રહ્યું છે, દરરોજ સવાર-સાંજ ભજન મંડળીઓના નાદથી સરસપુરનું વાતાવરણ ધાર્મિક બન્યું છે.

ભજન-કીર્તનથી આખો માહોલ અદ્ભુત બન્યો
ભજન-કીર્તનથી આખો માહોલ અદ્ભુત બન્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 7:20 PM IST

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અમદાવાદ : આગામી 16 જુલાઈએ યોજાનારી પવિત્ર રથયાત્રાના ઉત્સાહ વચ્ચે ભગવાન જગન્નાથજી પોતાના ભાઈ અને બહેન સાથે પોતાના મામાના ઘરે સરસપુર ખાતે પધાર્યા છે. અહીં તેઓ 15 દિવસ સુધી મોસાળમાં રોકાયેલા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સરસપુરના રણછોડરાય મંદિર સહિત આખા વિસ્તારમાં ભજન-કીર્તન અને ધાર્મિક ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે દૂર-દૂરથી ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી રહી છે.

સરસપુર રણછોડરાય મંદિરના મહારાજ દાસ ઉદાસજીએ આ અંગે વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, "સરસપુરમાં ભગવાન જગન્નાથજીના આગમનથી અહીં દરરોજ ભજન-કીર્તનનો નાદ ગૂંજી ઉઠે છે. ભગવાનને ખુશ રાખવા માટે વિવિધ જાતના ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. અગિયારસના દિવસે અહીં 'મામેરા' કરવામાં આવશે, જે મોસાળની એક મહત્વની પરંપરા છે. રથયાત્રાના દિવસે ભગવાન નગરચર્યા દ્વારા નગરમાં પધારશે ત્યારે સૌ ભક્તોને આશીર્વાદ આપશે. મોસાળમાં ભગવાનને 56 ભોગ અને અન્ય વિવિધ પ્રકારના રાજભોગ અર્પણ કરવામાં આવશે."

મોસાળમાં ભગવાન જગન્નાથ (Etv Bharat Gujarat)

મહારાજ દાસ ઉદાસજીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, રથયાત્રાના દિવસે ભક્તો માટે અદ્ભુત રસોડાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પૂરી, શાક, દાળ, ભાત અને મોહનથાળ સહિતનો પ્રસાદ લાખો ભક્તોને જમાડવામાં આવશે. દરેક ગામ અને રાજ્યમાંથી ભક્તો અને સાધુ-મહંતો ભગવાનના આશીર્વાદ લેવા માટે સરસપુર આવી રહ્યા છે.

દરરોજ સવાર-સાંજ ભજન મંડળીઓના નાદથી સરસપુરનું વાતાવરણ ધાર્મિક બન્યું (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક રહીશ ઈલાબેન પટેલે ખુશી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "હું સરસપુરમાં રહું છું. અમારા ઘરે ભાણેજ (ભગવાન જગન્નાથ) આવે ત્યારે જે આનંદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે. અમે દરરોજ અહીં આવીને ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ અને ભજન કરીએ છીએ. અમે રથયાત્રાના દિવસનો ઉત્સાહભર્યો રાહ જોઈ રહ્યા છીએ."

ભગવાન જગન્નાથજીનો 15 દિવસનો મોસાળવાસ (Etv Bharat Gujarat)

બીજા એક ભક્તે જણાવ્યું કે, "અમે આખા વર્ષ દરમિયાન ભગવાન જગન્નાથના આગમનની રાહ જોઈએ છીએ. હવે ભગવાન અમારા ઘરે આવી ગયા છે, એટલે અમે દરરોજ સવાર અને સાંજે અહીં હાજર રહીએ છીએ. હું છેલ્લા 70 વર્ષથી રણછોડરાય મંદિરે આવીને ભજન કરી રહ્યો છું."

નવા શેરીમાં 40 વર્ષથી રહેતાં વર્ષાબેન સોલંકીએ પોતાનો અનુભવ શેર કરતાં જણાવ્યું કે, "હું દરરોજ સવારે 5:30 કલાકે મંગળા આરતી કરવા આવું છું અને ભગવાનના દર્શન કરું છું. અમારી નવા શેરીની પોળમાં રથયાત્રાના દિવસે સૌથી મોટો જમણવાર યોજાય છે. પોળના તમામ ભક્તો મહેનત કરીને ખૂબ જ સરસ ભોજન તૈયાર કરે છે. લોકો પ્રસાદ લઈને આનંદ માણે છે અને અમને ભગવાનનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે."

આ ઉપરાંત, સરસપુર આખામાં ભજન મંડળીઓ દ્વારા ભગવાનની આરાધના કરવામાં આવી રહી છે. લોકો ઉત્સાહ સાથે ૧૬ જુલાઈની રથયાત્રાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે આ વર્ષે ભગવાનના મોસાળવાસથી વધુ વિશેષ બની છે.

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