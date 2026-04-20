સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ કે AAP નહીં પણ સોશિયલ મીડિયા મોટો પડકાર-જગદીશ વિશ્વકર્મા

ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજપીપળા સ્થિત કમલમ કાર્યાલય ખાતે સહકારી આગેવાનો તેમજ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી

જગદીશ વિશ્વકર્મા નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 9:39 AM IST

નર્મદા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા નર્મદા જિલ્લાની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષે નારી વંદન અધિનિયમ બિલને લઇને કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા હતા. બીજી તરફ જગદીશ વિશ્વકર્માએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ કે આમ આદમી પાર્ટી નહીં પણ સોશિયલ મીડિયાને મોટો પડકાર માન્યો હતો.

મહિલાઓ કોંગ્રેસને ક્યારેય માફ નહીં કરે- જગદીશ વિશ્વકર્મા

ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજપીપળા સ્થિત કમલમ કાર્યાલય ખાતે સહકારી આગેવાનો તેમજ પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. બેઠક દરમિયાન પ્રદેશ પ્રમુખે ચૂંટણીની વ્યૂહરચના, કાર્યકર્તાઓની ભૂમિકા તેમજ જનસંપર્ક વધુ મજબૂત બનાવવાના મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષે કાર્યકરોને સંગઠનાત્મક રીતે એકજૂટ રહી પ્રચાર કાર્યને વેગ આપવાનો સંદેશ આપ્યો હતો.

જગદીશ વિશ્વકર્માએ નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ બિલ પાસ ના થતા કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કર્યા હતા. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ અને વિપક્ષ દ્વારા નારી વંદન અધિનિયમ અંતર્ગત જે બિલનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. દેશની 140 કરોડની જનતા અને 70 ટકા કરતા વધુ મહિલાઓ ક્યારેય કોંગ્રેસ અને વિપક્ષને માફ નહીં કરે. જે રીતે બિલનો વિરોધ કરાયો છે. માત્ર પોતાના પરિવારની મહિલાઓ જ આગળ આવે અને સામાન્ય પરિવારની મહિલાઓ આગળ ના આવે તેવું કૃત્ય કોંગ્રેસ અને વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. દેશની મહિલાઓ આગામી દિવસોમાં ચોક્કસ જવાબ આપશે.

સોશિયલ મીડિયા મોટો પડકાર

ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષે કહ્યું કે, "વિશ્વ માટે સૌથી મોટો પડકાર સોશિયલ મીડિયા છે. જે રીતે સોશિયલ મીડિયાની અંદર નેગેટિવ-નેરેટિવ સેટ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. નેગેટિવિટીથી ચેતજો. જે લોકો માત્ર ચૂંટણી સમયે આવી ખોટા-જુઠ્ઠા વચન આપીને જતા રહે છે, પ્રજાને ભરમાવવાનું કામ, છેતરવાનું કામ કરી રહ્યા છે તેમનાથી ચોક્કસ સાચવવું જોઇએ.

વધુમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ કહ્યું કે, ગુજરાતમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપે જે વિકાસના કામ કર્યા છે, આખા દેશને વિકાસની રાજનીતિની ભેટ આપી છે. ગુજરાતની સાડા છ કરોડની જનતા સતત ભાજપને અપાર પ્રેમ આપી ગુજરાત સરકારની તિજોરી પર કોંગ્રેસનો કાળો પંજો પડવા દેતી નથી. સોશિયલ મીડિયાથી આજની જનરેશને ચેતવાની જરૂર છે.

