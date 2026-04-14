'નારી શક્તિ વંદના અધિનિયમ દેશને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે'- જગદીશ વિશ્વકર્મા
ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના સંગઠન પર્વ અને વિવિધ કાર્યક્રમોના ભાગરૂપે પ્રદેશ ભાજપ અગ્રણી જગદીશ વિશ્વકર્મા જામનગરના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા.
Published : April 14, 2026 at 1:07 PM IST
જામનગર: ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના સંગઠન પર્વ અને વિવિધ કાર્યક્રમોના ભાગરૂપે પ્રદેશ ભાજપ અગ્રણી જગદીશ વિશ્વકર્મા જામનગરના પ્રવાસે પહોંચ્યા .જામનગરમાં આયોજિત એક મહત્ત્વપૂર્ણ પત્રકાર પરિષદમાં તેમણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની મહિલાલક્ષી યોજનાઓ અને આગામી રાજકીય ગતિવિધિઓ પર વિગતવાર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષે 14મી એપ્રિલ ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર જયંતિની શુભકામના પાઠવી હતી. આ પત્રકાર પરિષદમાં જામનગરના સાંસદ પૂનમ માડમ, જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય અને રાજ્યમંત્રી રિવાબા જાડેજા સહિત ભાજપના અન્ય સ્થાનિક અગ્રણીઓ અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સ્ત્રી સશક્તિકરણ અને નારી શક્તિ વંદના અધિનિયમ
જગદીશ વિશ્વકર્માએ ખાસ કરીને 'નારી શક્તિ વંદના અધિનિયમ'ના વખાણ કરતા જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આજે દેશ નારી સન્માન અને સ્ત્રી સશક્તિકરણના ક્ષેત્રમાં વિશ્વમાં અગ્રેસર રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે વર્તમાન ભારતના સર્વાંગી વિકાસમાં મહિલાઓનો ફાળો અતુલનીય છે. આજે દેશની દીકરીઓ અવકાશ (Space)થી લઈ ખેલકુદના મેદાન સુધી અને ઘરના આંગણેથી લઈને મોટા સ્ટાર્ટઅપ સુધી પોતાની કુશળતા સાબિત કરી રહી છે.
સુરક્ષા અને શિક્ષણ: રાજ્યમાં કાર્યરત 181 અભયમ હેલ્પલાઇન મહિલાઓની સુરક્ષાનું કવચ બની છે, જ્યારે 'નમો સરસ્વતી યોજના' જેવી પહેલ દીકરીઓના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરી રહી છે.
રાજકીય પ્રતિક્રિયા અને વિપક્ષ પર પ્રહાર
પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન ધોરાજી-ઉપલેટાના ધારાસભ્ય દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલ વિવાદાસ્પદ નિવેદન અંગે પણ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે કટાક્ષ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ધોરાજી-ઉપલેટામાં કોંગ્રેસ પાસે સક્ષમ ઉમેદવાર ન હોવાને કારણે ભાજપે જ તેમને ઉમેદવારો પૂરા પાડ્યા હતા." જોકે, તેમણે આ નિવેદનને સંબંધિત ધારાસભ્યની વ્યક્તિગત વાત ગણાવીને મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
આગામી લક્ષ્યાંક
વિશ્વકર્માએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે એપ્રિલમાં સંસદના સ્પેશ્યલ સત્ર દરમિયાન દેશની એકતાના દર્શન થશે. નારી શક્તિ વંદના અધિનિયમ આગામી સમયમાં ભારતને વિશ્વના ટોચના દેશોની હરોળમાં લઈ જવામાં નિર્ણાયક સાબિત થશે.
"વડાપ્રધાને દેશની અડધી આબાદીને તેમનો હક અપાવવાનું જે બીડું ઝડપ્યું છે, તે ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાની દિશામાં સૌથી મોટું પગલું છે. આજે કોઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી જ્યાં નારી શક્તિનો પ્રભાવ ન હોય." જગદીશ વિશ્વકર્મા, ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ
