700 કિલો વજન, 30 લીટર દૂધ: હાથી જેવી કાયા ધરાવતી જાફરાબાદી ભેંસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની, બાળકની જેમ થાય છે માવજત
અમરેલીમાં 700 કિલો વજન ધરાવતી જાફરાબાદી ભેંસ દરરોજનું 30 લીટર દૂધ આપે છે.
Published : May 19, 2026 at 1:41 PM IST
અમરેલી: ગુજરાતના પશુપાલકો હંમેશા પોતાની અનોખી કોઠાસૂઝ અને પશુઓ પ્રત્યેના પ્રેમ માટે જાણીતા છે. અમરેલીના સાવરકુંડલા પંથકમાં એક એવી જાફરાબાદી ભેંસ છે, જે પોતાની વિશાળ કાયા અને અદભુત દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતાને કારણે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. આ ભેંસનું વજન 700 કિલો છે અને દરરોજનું 30 લીટર જેટલું દૂધ આપે છે. હાથી જેવી કાયા ધરાવતી ભેંસને જોવા માટે દૂર દૂરથી લોકો આવી રહ્યા છે.
700 કિલો વજન ધરાવતી જાફરાબાદી ભેંસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર
અમરેલી જિલ્લામાં સાવરકુંડલા અને બાઢડા વચ્ચે આવેલા આસિફ મલેકના તબેલામાં રહેલી આ જાફરાબાદી ભેંસ હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. આ ભેંસનું વજન 700 કિલો હોવાનું જણાવવામાં આવે છે. ભેંસની ઊંચાઇ લગભગ 5.9 ફૂટ છે જ્યારે તેની પહોળાઇ અંદાજે 8.5થી 9 ફૂટ જેટલી છે. આટલી વિશાળ કાયા ધરાવતી ભેંસ દરરોજ અંદાજે 30 લીટર જેટલું દૂધ આપે છે, જે સામાન્ય ભેંસોની સરખામણીએ ઘણું વધારે માનવામાં આવે છે.
જાફરાબાદી ભેંસના દૂધની વિશેષતા એ છે કે તેનું દૂધ ખૂબ જ મીઠું અને ઘાટું હોવાને કારણે બજારમાં પહોંચતા જ તરત વેચાઇ જાય છે.
બાળકની જેમ ભેંસની કરાય છે માવજત
ભેંસની ખાસ માવજત પણ લોકોને આશ્ચર્યમાં મુકે તેવી છે. ભેંસના માલિક આસિફ મલેક બાળકની જેમ તેની સંભાળ રાખે છે. દરરોજ ભેંસને નવડાવવી, ધોવડાવી તેમજ ટોપરાના તેલથી માલિશ પણ કરવામાં આવે છે. દરરોજ અંદાજે એક કિલો જેટલા ટોપરાના તેલથી તેની માલિશ કરવામાં આવે છે જેથી ગરમીમાં તેને આરામ મળી રહે.
ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં આ ભેંસને ઠંડક મળે તે માટે તબેલામાં સતત ચાર પંખા 24 કલાક ચાલુ રાખવામાં આવે છે. માલિક જણાવે છે કે ભેંસને ગરમીનો વધારે પ્રભાવ ન પડે તે માટે વિશેષ કાળજી રાખવી પડે છે.
"અમે આ ભેંસને પશુ નહીં પણ ઘરના બાળકની જેમ સાચવીએ છીએ. તેની સુખાકારી પાછળ રોજની ખાસ મહેનત જાય છે." ફારૂક મલેક, તબેલા સંચાલક
જાફરાબાદી ભેંસનો ખોરાક
આ ભેંસના ખોરાકની વાત કરીએ તો દરરોજ અંદાજે બે મણ જેટલો લીલો ચારો ખવડાવવામાં આવે છે. ઉપરાંત 15થી 20 કિલો જેટલો ટોપરો અને કપાસિયાનો ખોળ પણ ખવડાવવામાં આવે છે. સારા ખોરાક અને યોગ્ય માવજતના કારણે ભેંસનું આરોગ્ય ઉત્તમ રહે છે અને દૂધ ઉત્પાદન પણ વધારે મળે છે.
જાફરાબાદી ભેંસની આ નસલ માટે પશુપાલકોમાં ખાસ આકર્ષણ જોવા મળે છે. આ ભેંસના લસ્લાના બીજ માટે પણ લોકોમાં પડાપડી રહેતી હોવાનું માલિક જણાવે છે. ઉપરાંત જ્યારે આ ભેંસને પાડો કે પાડી આવે ત્યારે તેની પણ મોટી માંગ રહેતી હોવાનું જાણવા મળે છે.
આસિફ મલેકની આ જાફરાબાદી ભેંસ હાલ માત્ર પશુપાલકો માટે જ નહીં પરંતુ સામાન્ય લોકો માટે પણ કુતૂહલ અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો તબેલે પહોંચીને આ વિશાળ ભેંસને નિહાળી રહ્યા છે.
