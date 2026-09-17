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UPI પર ટેક્સનો મુદ્દે વેપારી બોલ્યા: 'અમે ખુલ્લી છાતીએ કહીએ છીએ - ટેક્સના રૂપિયા ગ્રાહક પાસેથી જ વસૂલીશું'

ETV ભારતે જુનાગઢના વેપારીઓ પાસેથી UPI ટેક્સ અંગે પ્રતિભાવો જાણ્યા

ETV ભારતે જુનાગઢના વેપારીઓ પાસેથી UPI ટેક્સ અંગે પ્રતિભાવો જાણ્યા
ETV ભારતે જુનાગઢના વેપારીઓ પાસેથી UPI ટેક્સ અંગે પ્રતિભાવો જાણ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 4:53 PM IST

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જુનાગઢ: આગામી 15મી ઓક્ટોબરથી UPIથી થતી ચુકવણી પર 0.4 ટકા વેપારી પાસેથી ટેક્સ લેવાની કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી છે ત્યારે જુનાગઢ વેપારી એસોસિએશન પણ કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણયની સામે બાયો ચઢાવતી જોવા મળી રહી છે. જે રીતે GSTની અમલવારી થયા બાદ આજે તેનો તમામ બોજ ગ્રાહકો પર પડી રહ્યો છે તેવી જ રીતે યુ.પી.આઈ.ના પ્રત્યેક ચૂકવવાના પછી પણ તેનો ટેક્સ અને ભારણ ગ્રાહકો પર આવશે આવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ વેપારીઓ કરી રહ્યા છે, જેથી કેન્દ્રની સરકાર ગ્રાહકોના હિતમાં તેના આ નિર્ણયમાં ફેરબદલ કરે માંગ પણ થઈ રહી છે.

યુ.પી.આઈ દ્વારા ચુકવણી પર ટેક્સ

15 મી ઓક્ટોબર થી યુ.પી.આઈ થી થતી તમામ ચુકવણી પર વેપારી માટે 0.4 ટકા ટેક્સ લગાડવાની કેન્દ્ર સરકારની યોજના અમલમાં આવવા જઈ રહી છે જૂનાગઢના વિવિધ વેપારીઓ સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને કેન્દ્ર સરકાર ની નવી યુ.પી.આઈ પર ટેક્સ લેવાની વાતને લઈને તેમનો પ્રતિભાવ જાણવાનો પ્રયત્ન કરાયો હતો જેમાં તમામ વેપારીઓએ કેન્દ્ર સરકારની નવી ટેક્સ લેવાની નીતિ સીધા ગ્રાહકોને અસર કરશે તેવો સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કેન્દ્ર સરકારે પોઇન્ટ ચાર ટકાનો વધારો વેપારી માટે કર્યો છે પરંતુ કોઈ પણ વેપારી પોતાના ખિસ્સા માંથી ટેક્સ ભરીને ગ્રાહકો ને સામાન વેચે તેવી શક્યતાઓ બિલકુલ જોવા મળતી નથી જ્યારે જી.એસ.ટી ની જાહેરાત થઈ ત્યારે પણ આ જ પ્રકારે જી.એસ.ટી વેપારીઓએ ભરવાનો થતો હોય છે પરંતુ આજે તમામ ખરીદી પર રાજ્ય અને દેશના જી.એસ.ટી પ્રત્યેક ગ્રાહક દર વખતની ખરીદી પર ચૂકવી રહ્યો છે તેવી જ રીતે યુ.પી.આઈ પર લગાવવામાં આવેલો 0.4 ટકા ટેક્સ પણ ગ્રાહકોના ખિસ્સા માંથી જ જશે

વેપારીઓનો મત: ગ્રાહકના ખિસ્સા થશે ખાલી

જુનાગઢ અનાજ અને કરિયાણા એસોસિએશન ના વેપારી તેમજ માંગનાથ બજાર ના કાપડના વેપારી અને ઠંડાપીણા ચા અને નાસ્તાના વેપારીએ નવા લાગુ થવા જઈ રહેલા યુ.પી.આઈ પર 0.4 ટકા ટેક્સને સીધી રીતે ગ્રાહકોના ખિસ્સા પર કેન્દ્રની સરકાર ટેક્સના રૂપમાં બોજ લાવી રહી છે તેઓ સ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપ્યો હતો કેન્દ્ર સરકારે સામાન્ય એવો તર્ક આપીને યુ.પી.આઈ નો ટેક્સ 0.4 ટકા વધાર્યો છે તેમાં યુ.પી.આઈ સેવા આપતી કંપનીઓ નુકસાન કરી રહી છે જેથી ટેક્સ માં વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે પરંતુ 2014 થી લઈને અત્યાર સુધી અનેક કંપની ઓ બજારમાં આવી છે જે યુ.પી.આઈ થી નાણાંની આપ-લે કરે છે જો કોઈ કંપની ભારતમાં ખોટ કરતી હોય તે કંપનીઓ બંધ થઈ જવી જોઈએ તેની સામે નવી કંપનીઓ આવી રહી છે મતલબ કે કંપની ઓ ખોટ ના કિસ્સામાં ભારત માં ધંધો કરે તે વાત વેપારીઓને પણ ગળે ઉતરતી નથી

ETV ભારતે જુનાગઢના વેપારીઓ પાસેથી UPI ટેક્સ અંગે પ્રતિભાવો જાણ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ટેક્સનું ભારણ, ચીજ-વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો

મોટા ભાગના વેપારીઓ યુ.પી.આઈ પર વધી રહેલા ટેક્સનું ભારણ સીધું જે તે ચીજના રિટેલ બજાર ભાવોમાં 0.4% ના વધારા સાથે વેપારીઓ ગ્રાહકોને વહેંચતા જોવા મળશે આવી સ્થિતિમાં જે ટેક્સ વેપારી માટે કેન્દ્રની સરકારે નિર્ધારિત કર્યો છે તે સીધી રીતના ગ્રાહકોને અસર કરી રહ્યો છે જેવું જી.એસ.ટી ના કિસ્સામાં થયું હતું તેવું જ u p i ના કિસ્સામાં પણ થશે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વેપારી કોઈ ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ કરે અને તેનો ટેક્સ તે પોતે ભરે આવી હકીકત હજુ સુધી સામે આવી નથી ભારત માં જે ગ્રાહકો કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કરે તેના પર એક ટેક્સ જી.એસ.ટી ના રૂપમાં અમલમાં છે ત્યારે કોઈ પણ ચીજ ની ખરીદી ઉપર ટેક્સ અને તેમાં પણ ટેક્સ આ પ્રકારના બેવડા ટેક્સનું વલણ વેપારીઓ કરતાં ગ્રાહકોને સૌથી વધારે નુકસાન કારક સાબિત થશે અને વધેલો ટેક્સ એ ગ્રાહકોએ જ આપવો પડશે આવું સ્પષ્ટ જૂનાગઢના વેપારીઓ માની રહ્યા છે.

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TAGGED:

JUNAGADH UPI TAX
UPI TAX ON MERCHANT
JUNAGADH MERCHANT RESPONSE
UPI TAX ON MERCHANT

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