સુરતના જાણીતા 'લક્ષ્મી ગ્રુપ' પર IT ત્રાટક્યું: ગજેરા પરિવારના ઠેકાણાઓ પર વહેલી સવારથી મેગા સર્ચ ઓપરેશન

Published : January 28, 2026 at 6:05 PM IST
સુરત: ગુજરાતના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ગજેરા પરિવારની માલિકીના 'લક્ષ્મી ગ્રુપ' પર આજે વહેલી સવારથી આવકવેરા વિભાગે (Income Tax Department) વ્યાપક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. ડાયમંડ, એજ્યુકેશન અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે મોટું નામ ધરાવતા આ ગ્રુપના ગુજરાતભરના ઠેકાણાઓ પર ૧૫૦થી વધુ અધિકારીઓની અલગ-અલગ ટીમોએ એકસાથે ત્રાટકીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
તપાસના કેન્દ્રમાં રિયલ એસ્ટેટ સોદા અને હવાલા નેટવર્ક
આવકવેરા વિભાગની ડીડીઆઈ (DDI) વિંગને લક્ષ્મી ગ્રુપના રિયલ એસ્ટેટ સોદાઓ અંગે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ગુપ્ત રીતે ચાલી રહેલી તૈયારીઓ બાદ આજે વહેલી સવારે ટીમો નિર્ધારિત સ્થળો પર પહોંચી ગઈ હતી.
તપાસમાં મુખ્યત્વે નીચેની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
- લક્ષ્મી ગ્રુપના રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સના દસ્તાવેજોની ચકાસણી.
- વસંત ગજેરા, ચિનુ ગજેરા અને ધીરુ ગજેરાના આર્થિક વ્યવહારો.
- લેટેસ્ટ 'હવાલા નેટવર્ક' સાથેના સંભવિત જોડાણોની ઊંડી તપાસ.
ભાગીદારો પણ રડારમાં
માત્ર ગજેરા પરિવાર જ નહીં, પરંતુ તેમના વ્યવસાયિક ભાગીદારો પર પણ આઈટીની ગાજ પડી છે. અનિલ બગદાણા અને તેમના ભાગીદારો તરુણ ભગત તથા પ્રવિણ ભૂતના રહેણાંક મકાનો અને ઓફિસો પર પણ સમાંતર તપાસ ચાલી રહી છે.
રાજકીય ગરમાવો: આ દરોડામાં રાજકીય એંગલ પણ ચર્ચાઈ રહ્યો છે. ગજેરા પરિવારના ધીરુ ગજેરા છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર ભાજપના નેતાઓ અને તેમની કામગીરી વિરુદ્ધ આડકતરી રીતે નિશાન સાધતા હતા. અગાઉ પક્ષ પલટા બાદ ભાજપમાં પરત ફરેલા ધીરુ ગજેરાના આ તેવર વચ્ચે પડેલા દરોડાએ રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક જગાવ્યા છે.
હાલમાં દસ્તાવેજોની ચકાસણી અને પૂછપરછ ચાલુ છે, જે આગામી દિવસોમાં મોટા ખુલાસાઓ કરી શકે છે. આ ઓપરેશનને પગલે સુરતના અન્ય મોટા વેપારીઓમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
