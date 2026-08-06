ETV Bharat / state

દેવભૂમિ દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત, ખેડૂતોને રાહત પેકેજ આપવાની ઇસુદાન ગઢવીની માંગ

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં અપૂરતા વરસાદને કારણે ખેડૂતો અને પશુપાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

દેવભૂમિ દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની AAPની માંગ
દેવભૂમિ દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની AAPની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં અપૂરતા વરસાદને કારણે ખેડૂતો અને પશુપાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઇસુદાન ગઢવીએ દ્વારકામાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. જિલ્લાના 10થી વધુ ગામોની મુલાકાત લીધા બાદ તેમણે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ ખેડૂતોના હિતમાં તાત્કાલિક રાહત પેકેજ જાહેર કરવા અને દેવભૂમિ દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની માંગ કરી છે.

ઇસુદાન ગઢવીની પત્રકાર પરિષદ

ઈસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આ વર્ષે પૂરતો વરસાદ ન પડતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તેમણે જિલ્લાના દસથી વધુ ગામોની મુલાકાત લઈને ખેડૂતો સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. ખેડૂતોની રજૂઆતોના આધારે તેમણે રાજ્ય સરકારને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા અપીલ કરી છે.

દેવભૂમિ દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની AAPની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

ઇસુદાન ગઢવીની ચાર મુખ્ય માંગણી

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન AAPના પ્રદેશ અધ્યક્ષે મુખ્યમંત્રી અને રાજ્યના કૃષિ મંત્રી સમક્ષ ચાર મુખ્ય માંગણીઓ મૂકી હતી જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની, પશુઓ માટે વિનામૂલ્યે ઘાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવવાની, પાંજરાપોળોને પણ પૂરતો ઘાસચારો ફાળવવાની તેમજ સુજલામ સુફલામ યોજના હેઠળ જિલ્લાના ડેમોમાં તાત્કાલિક પાણી પહોંચાડવાની માંગનો સમાવેશ થાય છે, જેથી ખેડૂતોને 24 કલાકની અંદર સિંચાઈ માટે પાણી મળી શકે.

આ ઉપરાંત ઈસુદાન ગઢવીએ ખેડૂતો પર રહેલા બેંકના દેવા માફ કરવાની પણ સરકાર સમક્ષ માંગ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે વરસાદના અભાવે પાકને ભારે નુકસાન થવાની શક્યતા છે અને જો સમયસર સરકાર યોગ્ય નિર્ણય નહીં લે તો ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી શકે છે.

ઈસુદાન ગઢવીએ રાજ્ય સરકારને ખેડૂતો અને પશુપાલકોના હિતમાં તાત્કાલિક રાહત પેકેજ જાહેર કરી જરૂરી પગલાં ભરવા અપીલ કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

ISUDAN GADHVI
DEVBHUMI DWARKA FARMER
RELIEF PACKAGE FOR FARMERS
AAP GUJARAT PRESIDENT
RELIEF PACKAGE FOR FARMERS DWARKA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.