₹17 હજાર આપીને 54 લાખ ખેડૂતોની મજાક કરી, ખેડૂત પેકેજ મુદ્દે ઇસુદાન ગઢવીના સરકાર પર પ્રહાર
AAP પ્રદેશ પ્રમુખ ઇસુદાન ગઢવીએ આક્ષેપ કર્યો કે 108 અછતગ્રસ્ત તાલુકામાંથી માત્ર 4 જિલ્લામાં મર્યાદિત સહાય આપી ખેડૂતોની મજાક કરાઈ.
Published : October 29, 2026 at 4:42 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોના ખેડૂતોને આપવામાં આવતી સહાયને લઈને રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના પ્રદેશ પ્રમુખ ઇસુદાન ગઢવીએ ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈને રાજ્ય સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે ગુજરાત સરકારે 108 અછતગ્રસ્ત તાલુકાઓમાંથી માત્ર ચાર જિલ્લાઓમાં ખેડૂતોને મર્યાદિત સહાય આપીને 54 લાખ ખેડૂતો અને માલધારીઓની મજાક કરી છે. તેમણે ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર ₹50,000ની સહાય આપવા અને ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરવાની માગ કરી છે.
ઇસુદાન ગઢવીએ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે અછતગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે પ્રતિ હેક્ટર ₹8,500ની સહાય જાહેર કરી છે, જેમાં બે હેક્ટરની મર્યાદા હેઠળ વધુમાં વધુ ₹17,000ની સહાય મળી શકે છે. તેમના મતે, ખેતીમાં બિયારણ, ખાતર, ટ્રેક્ટર, નિંદામણ અને વીજળીના બિલ સહિતના ખર્ચને જોતાં આ રકમ પૂરતી નથી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ખેડૂતોને વીઘા દીઠ ખેતી પાછળ અંદાજે ₹20,000થી ₹21,000 સુધીનો ખર્ચ થાય છે, જ્યારે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી સહાયની રકમ તેની સરખામણીએ ઘણી ઓછી છે.
પંજાબ અને ગુજરાતની સહાયની સરખામણી કરી
AAPના પ્રદેશ પ્રમુખે પંજાબ સરકારની સહાયનો ઉલ્લેખ કરીને ગુજરાત સરકારની નીતિ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પંજાબમાં ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર ₹50,000ની સહાય આપવામાં આવી હતી, જ્યારે ગુજરાતમાં ખેડૂતોને પૂરતી આર્થિક મદદ મળી રહી નથી. તેમણે મહારાષ્ટ્ર અને અન્ય રાજ્યોમાં ખેડૂતોનાં દેવા માફી તથા આર્થિક સહાયનાં પગલાંનો ઉલ્લેખ કરીને ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતોને રાહત આપવાની માગ કરી હતી.
ગઢવીએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ગત વર્ષે કમોસમી વરસાદને કારણે થયેલા નુકસાન માટે રાજ્ય સરકારે પ્રતિ હેક્ટર ₹22,000ના દરે સહાય જાહેર કરી હતી અને અંદાજે ₹10,000 કરોડનું પેકેજ આપ્યું હતું. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે જો અગાઉ ખેડૂતો માટે આટલી મોટી સહાય જાહેર થઈ શકે છે, તો અત્યારે અછતગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે પૂરતું પેકેજ કેમ જાહેર કરવામાં આવતું નથી?
મગફળીની ખરીદી અને જૂના પેકેજનાં નાણાંનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો
ઇસુદાન ગઢવીએ મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી અને અગાઉનાં સહાય પેકેજનાં નાણાંનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી સાથે સંકળાયેલા ₹7,000થી ₹8,000 કરોડ અને અગાઉના પેકેજનાં નાણાં ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ખેડૂતોને પૂરતી સહાય આપવામાં આવતી નથી.
તેમણે દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર અને કચ્છ સહિતના વિસ્તારોમાં ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ હોવાનો દાવો કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા ખેડૂતો પાસે રોજિંદા ખર્ચ માટે પણ પૂરતી રોકડ રકમ નથી. ખેતીની સાથે પશુપાલન કરતા માલધારીઓ અને ખેતમજૂરોની મુશ્કેલીઓ પણ વધી રહી છે.
સિંચાઈના પાણી અને ઘાસચારાની વ્યવસ્થા સામે સવાલ
AAPના પ્રદેશ પ્રમુખે અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સિંચાઈના પાણી, પીવાના પાણી અને ઘાસચારાની વ્યવસ્થાને લઈને પણ સરકારની ટીકા કરી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે ખેડૂતોને ખેતી માટે પૂરતું પાણી મળતું નથી, જ્યારે ઉદ્યોગોને પાણી આપવામાં આવે છે. માલધારીઓ અને પશુપાલકો માટે ઘાસચારાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો.
ગઢવીએ ગુજરાતમાં જળસંચય અને સિંચાઈના આયોજન અંગે સવાલ ઉઠાવતાં 'સૌની યોજના'ને લઈને પણ સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં લાંબા સમયથી સત્તામાં હોવા છતાં ખેડૂતોને પાણીની સમસ્યામાંથી કાયમી રાહત મળી નથી.
‘દેવું માફ નહીં થાય તો 2027માં AAPની સરકાર ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરશે’
ઇસુદાન ગઢવીએ ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરવાની માગ કરતાં ચેતવણી આપી હતી કે જો રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોનાં દેવા માફ નહીં કરે અને પૂરતી આર્થિક સહાય નહીં આપે, તો 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બન્યા બાદ ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરવામાં આવશે.
તેમણે ભાજપના મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. ગઢવીએ કહ્યું હતું કે, "ભાજપના મંત્રીઓ અને ધારાસભ્યો પોપટ બની ગયા છે. તેઓ દિલ પર હાથ રાખીને વિચારે કે ₹17,000માં શું થાય? ખેડૂતોની વાસ્તવિક સ્થિતિ સમજ્યા વગર સરકારના નિર્ણયને આવકારવો યોગ્ય નથી."
તેમણે ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર ₹50,000ની સહાય આપવા અને ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરવાની માગ કરી હતી. સાથે જ ખેડૂતો, માલધારીઓ, ખેતમજૂરો અને શ્રમિકોને આગામી ચૂંટણીમાં એકજૂથ થઈને પરિવર્તન લાવવાની અપીલ કરી હતી.
AAPની મુખ્ય માગણીઓ:
- ખેડૂતોને પ્રતિ હેક્ટર ₹50,000ની સહાય આપવામાં આવે.
- ખેડૂતોનાં દેવા માફ કરવામાં આવે.
- અછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે.
- માલધારીઓ માટે પૂરતો ઘાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે.
- ખેડૂતોને અગાઉ જાહેર કરાયેલાં સહાય પેકેજનાં નાણાં સમયસર ચૂકવવામાં આવે.
સરકારની નીતિઓ અને લોકશાહી અંગે પણ કર્યા પ્રહાર
પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન ગઢવીએ ખેડૂતોના પ્રશ્નોની સાથે ભાજપ સરકારની રાજકીય નીતિઓ અને લોકશાહી વ્યવસ્થાને લઈને પણ આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમણે ચૂંટણી પ્રક્રિયા, મતદારોનાં નામ કાપવા અને ચૂંટણી પંચની નિમણૂકોને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. જોકે, આ મુદ્દે તેમણે કરેલા આક્ષેપોની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ જરૂરી છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતો, માલધારીઓ અને શ્રમિકોની સમસ્યાઓને રાજકીય પક્ષોએ પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. તેમના મતે, ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા માટે માત્ર મર્યાદિત સહાય પૂરતી નથી, પરંતુ દેવા માફી, પૂરતું વળતર અને સિંચાઈની કાયમી વ્યવસ્થા જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો...