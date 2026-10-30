સરકારી શાળાઓમાં ધો.6 અને 8ના સંસ્કૃતનાં પુસ્તકોમાં ભૂલ, બજારમાં સુધારેલી આવૃત્તિ! પાઠ્યપુસ્તક મંડળને હાઈકોર્ટની નોટિસ
ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળની કામગીરી સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સવાલ ઉઠાવતાં નોટિસ પાઠવી છે.
Published : October 30, 2026 at 7:47 PM IST
અમદાવાદ: ધોરણ 6 અને 8ના સંસ્કૃતના પુસ્તકોમાં ભૂલોનો મામલો હવે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળની કામગીરી સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સવાલ ઉઠાવતાં નોટિસ પાઠવી છે. ધોરણ 6 અને 8નાં સંસ્કૃતનાં પાઠ્યપુસ્તકોમાં અનેક ભૂલો હોવા છતાં સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ભૂલો સુધાર્યા વિનાનાં પુસ્તકો આપવામાં આવ્યાં હોવાનો ગંભીર મુદ્દો જાહેરહિતની અરજી મારફતે હાઈકોર્ટ સમક્ષ પહોંચ્યો છે.
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, ખુલ્લા બજારમાં સુધારેલી આવૃત્તિ ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે સરકારી શાળાઓમાં જૂની ભૂલોવાળાં પુસ્તકો નવા લેબલ સાથે વિદ્યાર્થીઓને અપાયાં હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
રાજકોટના ડૉક્ટર ભરતકુમાર કોયાનીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આ જાહેરહિતની અરજી દાખલ કરી છે. અરજદાર વ્યવસાયે MD પેથોલોજિસ્ટ છે. અરજીમાં જણાવ્યા અનુસાર, જુલાઈ 2025માં તેમને ધોરણ 8ના ગુજરાતી માધ્યમના સંસ્કૃતના પાઠ્યપુસ્તકમાં અનેક ભૂલો જોવા મળી હતી. તેમણે આ ભૂલોની નોંધ કરીને જરૂરી સુધારા સૂચવ્યા હતા અને સુધારેલી વિગતો સાથે પુસ્તક ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળને મોકલ્યું હતું.
અરજદારની રજૂઆતના આશરે બે મહિના બાદ પાઠ્યપુસ્તક મંડળે પુસ્તકમાં રહેલી ભૂલો સુધારીને તેની સુધારેલી આવૃત્તિ વેબસાઇટ પર પણ અપલોડ કરી હતી. ત્યારબાદ અરજદારને ધોરણ 6ના પ્રથમ સત્રના સંસ્કૃતના પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આવી જ અનેક ભૂલો જોવા મળી હતી. આ પુસ્તકમાં રહેલી ભૂલો અંગે પણ તેમણે પાઠ્યપુસ્તક મંડળને જાણ કરી હતી. મંડળે આ પુસ્તકમાં પણ સુધારા કરીને આશરે બે મહિના બાદ સુધારેલી આવૃત્તિ વેબસાઇટ પર મૂકી હતી.
બજારમાં સુધારેલી આવૃતિ, સરકારી શાળાઓમાં ભૂલોવાળા પુસ્તક!
જોકે, જૂન 2026માં શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયા બાદ અરજદારે ખુલ્લા બજારમાં ઉપલબ્ધ આ પુસ્તકોની તપાસ કરી હતી. જેમાં તેમને સુધારેલી આવૃત્તિનાં પુસ્તકો મળ્યાં હતાં. પરંતુ જ્યારે તેમણે છ સરકારી શાળાઓમાં જઈને તપાસ કરી, ત્યારે અલગ જ સ્થિતિ સામે આવી હતી. સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ભૂલો સુધાર્યા વિનાનાં જૂનાં પુસ્તકો જ આપવામાં આવ્યાં હતાં. આ પુસ્તકો પર નવું લેબલ લગાવવામાં આવ્યું હોવાનો પણ અરજીમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે રજૂ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજોની નોંધ લેતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજદારની રજૂઆત બાદ ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળની બેઠક મળી હતી અને નિષ્ણાતો દ્વારા અરજદારે દર્શાવેલી મોટા ભાગની ભૂલો સ્વીકારવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ભૂલો સુધાર્યા વિનાનાં પુસ્તકો વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચતાં રહ્યાં હોય તો તેનો અર્થ શું છે? ભૂલો સ્વીકારીને સુધારા કર્યા બાદ પણ જૂનાં પુસ્તકો ચાલુ રાખવાનો શું મતલબ છે? તેવો સવાલ હાઈકોર્ટે ઉઠાવ્યો હતો.
આ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળને નોટિસ પાઠવીને જવાબ માંગ્યો છે. હવે સરકારી શાળાઓમાં ભૂલોવાળાં પુસ્તકો વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે આપવામાં આવ્યાં અને સુધારેલી આવૃત્તિનો અમલ કેમ ન થયો તે અંગે પાઠ્યપુસ્તક મંડળે કોર્ટ સમક્ષ સ્પષ્ટતા કરવી પડશે. આ જાહેરહિતની અરજી પર વધુ સુનાવણી 14 ડિસેમ્બરે હાથ ધરવામાં આવશે.
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